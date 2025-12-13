Slušaj vest

Gotovo nezapamćen incident dogodio se u četvrtak uveče u francuskom gradu La Sijota kada je automobil probio stakleni prozor gradskog bazena sletevši u glavni bazen gde se nalazilo nekoliko plivača.

Incident se dogodio oko 20:50 sati kada je vozilo probilo ogradu parkinga i razbilo stakleni zid zgrade prije nego što je palo u bazen.

Nijedan plivač nije direktno pogođen tom prilikom.

U potopljenom automobilu bile su 38-godišnja žena i njena petogodišnja kćerka, a obe su spasila dva spasioca i jedan prolaznik.

Izašli su nepovređeni, ali su prevezeni u lokalnu bolnicu. Jedan muškarac na mestu događaja navodno je zadobio lakše povrede od razbijenog stakla.

Zvaničnici su osigurali mesto događaja, a gradske službe planiraju uklanjanje vozila.

Kako pišu mediji, oštećenje objekta je takvo da će bazen biti zatvoren na nekoliko sedmica.