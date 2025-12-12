UKRAJINA NAPALA RUSKE NAFTNE PLATFORME U KASPIJSKOM MORU: Specijalna jedinica "Alfa" dejstvovala dronovima dugog dometa, drugi pogodak za nedelju dana!
Ukrajina je izvršila novi napad na ruska naftna postrojenja u Kaspijskom jezeru, pogodivši platformu Vladimir Filanovski po drugi put za nedelju dana.
Informaciju je potvrdio izvor iz Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), piše Kijev independent .
Detalji napada
Dronovi dugog dometa kojima je upravljala specijalna jedinica SBU „Alfa“ pogodili su platformu Filanovski i obližnju platformu Korčagin, rekao je izvor za Kijev Independent pod uslovom anonimnosti. Oba postrojenja, kojima upravlja naftni gigant Lukoil, nalaze se u ruskom sektoru Kaspijskog jezera.
Proizvodnja je zaustavljena
Prema preliminarnim informacijama, napadi dronovima oštetili su ključnu opremu na platformama, zbog čega su proizvodne operacije morale biti obustavljene.
„SBU nastavlja svoj sistematski rad usmeren na smanjenje prihoda ruskog budžeta od naftno-gasnog sektora“, rekao je izvor. „Učestalost, geografija i preciznost napada su signal Ruskoj Federaciji da će, sve dok se njena agresija nastavlja – svi ruski objekti koji podržavaju rat goreti.“
Jedno od najvećih naftnih polja u Rusiji
Naftno polje Filanovski jedno je od najvećih u Rusiji, sa procenjenim rezervama od 129 miliona tona nafte i 30 milijardi kubnih metara prirodnog gasa. Ukrajinske snage su već napale istu platformu dan ranije, zaustavivši proizvodnju nafte i gasa iz više od 20 bušotina.
Udari su deo šire ukrajinske strategije koja sve više koristi dronove dugog dometa za ciljanje vojnih i industrijskih objekata unutar Rusije koji podržavaju ratne napore Kremlja.
Kurir.rs/Kijev independent