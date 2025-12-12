Slušaj vest

Ukrajina je izvršila novi napad na ruska naftna postrojenja u Kaspijskom jezeru, pogodivši platformu Vladimir Filanovski po drugi put za nedelju dana.

Informaciju je potvrdio izvor iz Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), piše Kijev independent .

Detalji napada

Dronovi dugog dometa kojima je upravljala specijalna jedinica SBU „Alfa“ pogodili su platformu Filanovski i obližnju platformu Korčagin, rekao je izvor za Kijev Independent pod uslovom anonimnosti. Oba postrojenja, kojima upravlja naftni gigant Lukoil, nalaze se u ruskom sektoru Kaspijskog jezera.

Proizvodnja je zaustavljena

Prema preliminarnim informacijama, napadi dronovima oštetili su ključnu opremu na platformama, zbog čega su proizvodne operacije morale biti obustavljene.

Foto: AP

„SBU nastavlja svoj sistematski rad usmeren na smanjenje prihoda ruskog budžeta od naftno-gasnog sektora“, rekao je izvor. „Učestalost, geografija i preciznost napada su signal Ruskoj Federaciji da će, sve dok se njena agresija nastavlja – svi ruski objekti koji podržavaju rat goreti.“

Jedno od najvećih naftnih polja u Rusiji

Naftno polje Filanovski jedno je od najvećih u Rusiji, sa procenjenim rezervama od 129 miliona tona nafte i 30 milijardi kubnih metara prirodnog gasa. Ukrajinske snage su već napale istu platformu dan ranije, zaustavivši proizvodnju nafte i gasa iz više od 20 bušotina.

Udari su deo šire ukrajinske strategije koja sve više koristi dronove dugog dometa za ciljanje vojnih i industrijskih objekata unutar Rusije koji podržavaju ratne napore Kremlja.