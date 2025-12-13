Slušaj vest

Premijerka Italije Đorđa Meloni, prisustvovaće u ponedeljak sastanku u Berlinu, na kojem će ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarati sa brojnim liderima država i vlada EU, kao i sa visokim predstavnicima NATO-a i EU, prenosi Ansa.

Kako je potvrdio portparol nemačke vlade, sastanak sa Zelenskim održaće se u večernjim časovima.

Meloni je o mogućem sastanku obavestio nemački kancelar Fridrih Merc.

Njen kabinet je saopštio da je čekao zvaničnu potvrdu pre nego što je zvanično najavljeno učešće Meloni.

U Berlinu su tokom posete Zelenskog takođe planirani razgovori u takozvanom formatu E3 sa evropskim državama Nemačkom, Velikom Britanijom i Francuskom, kojima će prisustvovati i ukrajinski predsednik, preneo je Bild.

Tačan format ovih razgovora još uvek nije poznat, a nije poznato ni da li će predstavnik Sjedinjenih Američkih Država biti prisutan, ili će učestvovati putem video konferencije.