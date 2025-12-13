MELONI U PONEDELJAK U BERLINU: Premijerka Italije na sastanku sa Zelenskim i evropskim liderima
Premijerka Italije Đorđa Meloni, prisustvovaće u ponedeljak sastanku u Berlinu, na kojem će ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarati sa brojnim liderima država i vlada EU, kao i sa visokim predstavnicima NATO-a i EU, prenosi Ansa.
Kako je potvrdio portparol nemačke vlade, sastanak sa Zelenskim održaće se u večernjim časovima.
Meloni je o mogućem sastanku obavestio nemački kancelar Fridrih Merc.
Njen kabinet je saopštio da je čekao zvaničnu potvrdu pre nego što je zvanično najavljeno učešće Meloni.
U Berlinu su tokom posete Zelenskog takođe planirani razgovori u takozvanom formatu E3 sa evropskim državama Nemačkom, Velikom Britanijom i Francuskom, kojima će prisustvovati i ukrajinski predsednik, preneo je Bild.
Tačan format ovih razgovora još uvek nije poznat, a nije poznato ni da li će predstavnik Sjedinjenih Američkih Država biti prisutan, ili će učestvovati putem video konferencije.
Nemačka vlada je u danas odbila da potvrdi ovu informaciju.