Nemački kancelar Fridrih Merc planira da ugosti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i brojne zapadne lidere u Berlinu u ponedeljak, u nastojanju da se pronađe put ka miru u Ukrajini.

Posle govora na nemačko-ukrajinskom privrednom forumu ranije tokom dana, Merc će se sastati sa Zelenskim, a u ponedeljak uveče pridružiće im se brojni evropski lideri, uključujući čelnike Evropske unije i NATO saveza, rekao je u petak portparol vlade Štefan Kornelijus.

Makron i Starmer se očekuju u Kancelariji kancelara

Francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer trebalo bi da prisustvuju sastanku u Kancelariji kancelara. Na razgovorima o mirovnom rešenju za Ukrajinu očekuju se i američki predstavnici, prema informacijama iz vladinih izvora koje je dobila novinska agencija dpa.

Da li će se i kada pregovori održati narednih dana, na primer na savetodavnom nivou, i dalje nije poznato.

Sastanak će biti održan u proširenom formatu takozvane Vašingtonske grupe, koju čine predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, kao i finski predsednik Aleksander Stub, norveški premijer Jonas Gar Stjere, italijanska premijerka Đorđa Meloni i poljski premijer Donald Tusk.