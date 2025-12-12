Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc planira da ugosti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i brojne zapadne lidere u Berlinu u ponedeljak, u nastojanju da se pronađe put ka miru u Ukrajini.

Posle govora na nemačko-ukrajinskom privrednom forumu ranije tokom dana, Merc će se sastati sa Zelenskim, a u ponedeljak uveče pridružiće im se brojni evropski lideri, uključujući čelnike Evropske unije i NATO saveza, rekao je u petak portparol vlade Štefan Kornelijus.

Makron i Starmer se očekuju u Kancelariji kancelara

Francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer trebalo bi da prisustvuju sastanku u Kancelariji kancelara. Na razgovorima o mirovnom rešenju za Ukrajinu očekuju se i američki predstavnici, prema informacijama iz vladinih izvora koje je dobila novinska agencija dpa.

Da li će se i kada pregovori održati narednih dana, na primer na savetodavnom nivou, i dalje nije poznato.

Sastanak će biti održan u proširenom formatu takozvane Vašingtonske grupe, koju čine predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, kao i finski predsednik Aleksander Stub, norveški premijer Jonas Gar Stjere, italijanska premijerka Đorđa Meloni i poljski premijer Donald Tusk.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaEVROPA SE UDRUŽILA, USKORO SASTANAK 12 LIDERA EU: Sve oči uprte u Berlin, na stolu je JEDNA tema!
fico10 AP Evgeniy Maloletka.jpg
PlanetaZAVRŠEN SASTANAK U LONDONU! MERC, STARMER I MAKRON SNAŽNO UZ ZELENSKOG: "Dajemo podršku vašoj zemlji jer svi znamo da je sudbina Ukrajine - sudbina Evrope"
Volodimir Zelenski Kir Stramer Fridrih Merc Emanuel Makron London
PlanetaSAZVAN HITAN SASTANAK EVROPSKIH LIDERA! Moraju se videti sa Zelenskim što pre zbog Trampovog plana za Ukrajinu!
shutterstock_2208178135 copy.jpg
PlanetaEVROPSKI LIDERI IZ KIJEVA POZVALI RUSIJU: Pristanite na potpuni i bezuslovni 30-dnevni prekid vatre
fico03 AP Stefan Rousseau.jpg
PlanetaEVROPSKI LIDERI U KIJEVU: Makron, Starmer, Merc i Tusk doputovali na samit "Koalicije voljnih" (VIDEO, FOTO)
x04 EPA Ludovic Marin Pool.jpg