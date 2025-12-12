Slušaj vest

Jake poplave izazvane olujom Bajron preplavile su mesta za raseljavanje širom Gaze, dovodeći u povećanu opasnost oko 795.000 interno raseljenih Palestinaca.

Obilne padavine izazvane olujom Bajron izazvale su ozbiljne poplave na više mesta raseljenih stanovnika širom Pojasa Gaze, dovodeći skoro 795.000 raseljenih Palestinaca u direktnu opasnost, prema saopštenju Međunarodne organizacije za migracije (IOM).

Agencija UN upozorila je da su nesigurni uslovi života u prenatrpanim skloništima kritično pogoršani udarom oluje, koja je prethodno pogodila Grčku i Kipar.

IOM je izvestio da čak i umerene padavine sada "brzo postaju opasne" u gusto zbijenim šatorskim kampovima, gde je osnovna infrastruktura uništena. Uprkos distribuciji više od milion predmeta za skloništa – uključujući šatore i cerade – od oktobra, agencija je izjavila da ovi materijali "ne mogu da izdrže poplave".

Foto: Printskrin X

Kritične zalihe poput vreća sa peskom, vodenih pumpi i građevinskog alata, neophodnih za jačanje skloništa, suočavaju se sa velikim kašnjenjima zbog ograničenja pristupa.

"Ljudi u Gazi su predugo živeli kroz gubitke i strah... Zaslužuju više od ove neizvesnosti. Zaslužuju bezbednost", rekla je generalna direktorka IOM-a Ejmi Poup i naglasila da je "neposredan i neometan pristup neophodan" za efikasan odgovor.

Produbljivanje humanitarne katastrofe

Oluja pogoršava već ozbiljnu humanitarnu krizu koja je proistekla iz višemesečnih sukoba. Raseljene porodice, od kojih mnoge žive u improvizovanim skloništima, imaju malu zaštitu od vremenskih nepogoda ili porasta nivoa vode. Situacija ističe hitnu potrebu za trajnim prekidom vatre i nesmetanim protokom snažne humanitarne pomoći i materijala za rekonstrukciju kako bi se sprečili dalji gubici života i patnja.