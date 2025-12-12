Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se povodom najnovijih sukoba koji su izbili između Tajlanda i Kambodže.

Tramp je ranije posredovao u mirovnom sporazumu između te dve zemlje, ali su krhki odnosi nedavno ponovo narušeni i došlo je do nove eskalacije u kojoj ima na desetine mrtvih i povređenih na obe strane.

"Danas ujutru imao sam veoma dobar razgovor sa premijerom Tajlanda, Anutinom Čarnvirakulom, i premijerom Kambodže, Hun Manetom, u vezi sa vrlo nesrećnim ponovnim izbijanjem njihovog dugotrajnog rata. Dogovorili su se da prekidaju sva vatrena dejstva počevši od večeras i vrate se na originalni mirovni sporazum koji smo sklopili ja, oni i, uz pomoć velikog premijera Malezije, Anvara Ibrahima".

"Bomba pored puta koja je prvobitno ubila i ranila brojne tajlandske vojnike bila je nesrećan slučaj, ali je Tajland uprkos tome veoma snažno uzvratio. Obe zemlje su spremne za mir i nastavak trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama."

"Za mene je čast da radim sa Anutinom i Hunom na rešavanju situacije koja je mogla da preraste u veliki rat između dve inače divne i prosperitetne zemlje! Takođe želim da se zahvalim premijeru Malezije, Anvaru Ibrahimu, na njegovoj pomoći u ovom veoma važnom pitanju", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži TruthSocial.

Kurir.rs/Agencije

