Slušaj vest

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto danas je ostro kritikovao upozorenje generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da bi Rusija mogla biti u poziciji da napadne alijansu u roku od pet godina, nazvavši ga „nepromišljenim“.

„Mark Rute je dao neke nepromišljene izjave, tvrdeći da smo 'mi' sledeća meta Rusije, da bi Rusija mogla biti spremna da napadne NATO u roku od pet godina i da je bezbednost Ukrajine naša bezbednost“, rekao je Sijarto preko američke društvene mreže X.

Rekao je da bi svako ko još uvek sumnja da li je „zdrav razum potpuno nestao“ u Briselu trebalo da se uveri u Ruteove izjave.

Mađarska odbacuje Ruteove tvrdnje

„Kao članica NATO-a, Mađarska odlučno odbacuje ove tvrdnje. Bezbednost evropskih zemalja ne garantuje Ukrajina, već sam NATO. Ukrajina se bori za svoju bezbednost, a ne za našu“, naglasio je Sijarto.

Takođe je napomenuo da su Ruteove izjave „jasan znak“ da se Brisel okreće protiv mirovnih napora američkog predsednika Donalda Trampa, rekavši da je generalni sekretar „efektivno zabio nož u leđa mirovnim pregovorima“ dok se diskusije o mirovnom planu koji podržavaju SAD između Ukrajine i Moskve nastavljaju.

„Takve provokativne izjave su neodgovorne i opasne. Pozivamo Marka Rutea da odmah prestane sa podsticanjem ratnih tenzija!“, dodao je Sijarto.

Rute upozorava na rusku pretnju

Rute je u četvrtak upozorio da bi Rusija mogla biti u poziciji da napadne NATO u roku od pet godina, pozivajući saveznike da povećaju izdatke za odbranu i ojačaju odvraćanje alijanse.

Mark Rute Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

„Moramo biti kristalno jasni u vezi sa pretnjom. Mi smo sledeća meta Rusije“, rekao je Rute tokom svog glavnog govora na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji u Berlinu.

„Samo NATO može da izdrži za sada. Ali sa svojom ekonomijom posvećenom ratu, Rusija bi mogla biti spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u roku od pet godina“, dodao je.

Zelenski: Ukrajina napreduje u paralelnim pregovorima

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da Ukrajina napreduje u paralelnim razgovorima sa partnerima u Evropi i Sjedinjenim Državama, koji uključuju bezbednosne garancije, ekonomski oporavak i nastavak diplomatske koordinacije radi okončanja rata.