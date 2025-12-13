Slušaj vest

Dok se odnosi između Venecuele i Sjedinjenih Američkih Država dodatno zaoštravaju, predsednik Nikolas Maduro uputio je nove, oštre poruke Vašingtonu.

Ipak, uprkos rastućim tenzijama i otvorenim pretnjama, Maduro je pokazao da ga politička kriza ne sprečava da se opusti i zabavi pred svojim pristalicama.

Na javnom skupu u Karakasu, venecuelanski lider je u prvom delu obraćanja delovao raspoloženo i bezbrižno. Pred okupljenom masom pevao je poznatu pesmu „Don’t Worry, Be Happy“ i plesao, što je izazvalo aplauze i oduševljenje prisutnih. Međutim, atmosfera se ubrzo naglo promenila.

Maduro je zatim uzeo u ruke mač Simona Bolivara, legendarnog revolucionara i nacionalnog heroja Venecuele, i prešao na znatno ratoborniji ton.

Poručio je da je venecuelanski narod spreman da se suprotstavi Sjedinjenim Američkim Državama, koristeći izraz da će „razbiti zube severnoameričkoj imperiji“.

Ove izjave usledile su svega nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da su američke snage zaplenile tanker koji je prevozio venecuelansku i iransku naftu u blizini obala Venecuele. Prema navodima Vašingtona, operacija je sprovedena zbog kršenja međunarodnih sankcija.

Američka državna tužiteljka Pem Bondi potvrdila je da je tanker zaplenjen upravo iz tog razloga, naglašavajući da Sjedinjene Države nastavljaju da sprovode sankcije protiv režima u Karakasu i njegovih saveznika.