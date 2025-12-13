Slušaj vest

SAD su privremeno obustavile deljenje pojedinih obaveštajnih podataka Izraelu zbog zabrinutosti oko civilnih žrtava u Gazi i postupanja prema palestinskim zatvorenicima, otkrili su izvori za Rojters.

Sjedinjene Američke Države su tokom administracije predsednika Džoa Bajdena privremeno obustavile deljenje dela ključnih obaveštajnih podataka sa Izraelom zbog zabrinutosti oko načina vođenja rata u Pojasu Gaze, otkrilo je šest izvora upoznatih sa slučajem.

Prema izvorima koji su govorili za Rojters, u drugoj polovini 2024. godine SAD su na nekoliko dana isključile prenos uživo videosnimka sa američkog drona koji je nadletao Gazu, a koji je izraelska vlada koristila u potrazi za taocima i pripadnicima Hamasa. Istovremeno, Vašington je ograničio i način na koji Izrael može koristiti određene obaveštajne podatke tokom ciljanih operacija protiv visokorangiranih meta u Gazi.

Svi izvori su govorili pod uslovom anonimnosti, navodeći da su odluke donete u američkoj obaveštajnoj zajednici zbog zabrinutosti oko broja poginulih civila i sumnji u postupanje izraelske službe Šin Bet prema palestinskim zatvorenicima.

Američki zvaničnici smatrali su da Izrael nije dao dovoljne garancije da će obaveštajne podatke koristiti u skladu sa pravilima ratnog prava, što je zakonski uslov za deljenje osetljivih informacija sa stranom državom. Iako je Bajdenova administracija javno zadržala politiku snažne podrške Izraelu, privremeno uskraćivanje informacija bilo je ograničeno i taktičke prirode.

Jedan od izvora navodi da obaveštajne agencije imaju određeni stepen autonomije da u realnom vremenu odlučuju o deljenju informacija, bez direktne naredbe Bele kuće. Nije poznato da li je Bajden bio upoznat sa konkretnim odlukama u trenutku donošenja.

Deljenje obaveštajnih podataka obnovljeno je nakon što je Izrael dao dodatna uveravanja da će poštovati američka pravila. Izraelska vojska je saopštila da je saradnja trajala tokom celog rata, ali nije direktno komentarisala privremene obustave.

Stručnjaci ističu da je uskraćivanje obaveštajnih podataka savezniku tokom aktivnog sukoba neuobičajeno i da ukazuje na ozbiljne tenzije. Nakon napada Hamasa 7. oktobra 2023, Bajden je naredio proširenje obaveštajne saradnje, uključujući tim analitičara koji je koristio dronove MQ-9 Riper za pomoć Izraelu.

Međutim, krajem 2024. američki obaveštajci dobili su informacije koje su otvorile pitanja o tretmanu palestinskih zatvorenika, pa je privremeno isključen pristup snimcima dronova. Rat u Gazi, prema lokalnim zdravstvenim vlastima, odneo je više od 70.000 palestinskih života, većinom civila. Tokom sukoba američki analitičari procenjivali su da li postupci Izraela i Hamasa predstavljaju ratne zločine, ali su pravni timovi zaključili da Izrael formalno nije prekršio međunarodno pravo.

U završnim nedeljama Bajdenovog mandata razmatrana su nova ograničenja obaveštajne saradnje, ali je predsednik procenio da za potpunu obustavu nema osnova i da bi naredna administracija saradnju svakako obnovila.