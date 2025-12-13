Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da „ništa ne zna“ o najnovijim fotografijama povezanim sa Džefrijem Epštajnom, odgovarajući na pitanje novinara dok je potpisivao zakon u Ovalnom kabinetu.

„Nisam to video, ali svi su poznavali tog momka, bio je svuda u Palm Biču“, rekao je Tramp. „Ima slike sa svima. Stotine i stotine ljudi imaju slike sa njim. Nije to ništa posebno, ne znam ništa o tome“.

Foto: Printskrin X

Tramp je na tri objavljene fotografije

Tramp se pojavljuje na tri fotografije koje su ranije danas objavile demokrate u Nadzornom odboru Predstavničkog doma. Naglašava se da samo pojavljivanje na fotografijama ne ukazuje na nezakonito ponašanje, a Tramp je više puta negirao bilo kakvu vezu sa Epštajnovim zločinima.

Američki predsednik je ranije priznao da je bio u prijateljskim odnosima sa Epštajnom, ali tvrdi da su se rastali početkom 2000-ih, godinama pre nego što je Epštajn prvi put uhapšen.

Podsetimo, demokrate iz Odbora za nadzor Predstavničkog doma Kongresa SAD objavile su nove fotografije sa imanja Džefrija Epstajna, pokojnog milijardera pedofila, koje prikazuju mnoge moćne ličnosti iz kruga njegovih bliskih prijatelja, a među kojima su predsednik Donald Tramp, bivši predsednik Bil Klinton, Stiv Benon, Bil Gejts, Ričard Brenson i drugi.

Mnogi od tih muškaraca ranije su već bili povezivani sa Epstajnom, ali fotografije bi mogle da bace novo svetlo na obim njihovih odnosa, prenosi CNN.

Foto: Printskrin X

19 objavljenih slika za koje odbor tvrdi da potiču sa Epstajnovog imanja, potvrđuju da je finansijer u prošlosti bio povezan sa širokim krugom moćnih i visoko profilisanih ljudi, čije veze sa njim sada dolaze pod ozbiljnu proveru.

Jedna fotografija prikazuje činiju sa duhovitim "novelty" kondomima na kojima se nalazi karikatura Trampovog lica; pored činije stoji natpis "Trump condom $4.50", a svaki kondom nosi sliku Trampa uz tekst "I’m HUUUUGE!" („JA SAM OOOOOGROMAN!“).

Druga fotografija prikazuje Trampa sa šest žena koje nose havajske vence, ali su lica žena redigovana od strane odbora. Na drugim fotografijama vide se Stiv Benon i Epstajn koji se zajedno fotografišu u ogledalu, Bil Klinton sa Epstajnom, Gislejn Maksvel sa još jednim parom, kao i milijarder Bil Gejts zajedno sa bivšim princom Endruom.

Bivši predsednik Harvarda Lari Samers i advokat Alan Deršovic takođe se pojavljuju na fotografijama sa imanja. Ni na jednoj od objavljenih slika ne vidi se seksualno nedolično ponašanje, niti se veruje da prikazuju maloletnice. Nije odmah bilo jasno kada i gde su fotografije nastale, niti ko ih je snimio.

Odbor pod vođstvom republikanaca dobio je ove slike od Epstajnovog imanja kao deo svoje tekuće istrage. Odbor je do sada objavio desetine hiljada dokumenata, mejlova i komunikacija koje je primio iz Epstajnovog imanja, a koji nastavljaju da otvaraju nove linije istrage.