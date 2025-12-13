Slušaj vest

Eksplozije su prijavljene u ruskoj Saratovskoj oblasti tokom noći 13. decembra, usred napada dronovima na jednu rafineriju nafte.

Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin izjavio je na Telegramu da je oštećena civilna infrastruktura i da ima žrtava, ali nije precizirao njihov broj. Ranije je upozorio da regionu preti opasnost od napada dronovima.

Snimci eksplozija pojavili se na mrežama

Više Telegram kanala objavilo je fotografije i video-snimke koje su podelili lokalni stanovnici, a na kojima se navodno vide eksplozije u Saratovskoj rafineriji nafte.

Strateški značaj Saratovske rafinerije

Saratovska rafinerija nalazi se u jugozapadnom delu Rusije, oko 150 kilometara od granice sa Kazahstanomi gotovo 600 kilometara istočno od linije fronta u Ukrajini.

Postrojenje je u vlasništvu ruske državne naftne kompanije Rosnjefti ima kapacitet prerade od oko 140.000 barela sirove nafte dnevno. Proizvodi više od 20 naftnih derivata, uključujući benzin, dizel, lož-ulje i bitumen.

Rafinerija i ranije bila meta napada

Ukrajinske snage su tokom ove jeseni više puta gađale ovu rafineriju, a napadi su prijavljeni 14. i 28. novembra.

Ukrajinaredovno izvodi dalekometne napade dronovima na industrijske i vojne ciljeve unutar Rusije, pri čemu su rafinerije nafte česte mete jer finansiraju i snabdevaju ratne napore Moskve.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

