Dok se Evropa sprema za mirovne pregovore o Ukrajinisa velikim ulozima, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampu petak je ponudio sebi svojstvenu, odmerenu, ali nejasnu procenu napora da se postigne mir.

Bela kuća istovremeno užurbano pokušava da Trampovu neodređenu viziju "slobodne ekonomske zone" pretoči u konkretan plan uoči samita u Berlinu.

"Videćemo mnogo smrti"

- Videćemo šta će se desiti. Radimo na tome da vidimo da li sada možemo da postignemo dogovor. Videćemo. Uskoro ćemo znati, pretpostavljam. Videćemo mnogo smrti - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, govoreći o ogromnim gubicima u ljudstvu u Ukrajini.

- Prošlog meseca, 25.000 vojnika je poginulo u Ukrajini i Rusiji. Dvadeset pet hiljada, možete li to da zamislite? To je suludo - dodao je on.

Nejasna vizija "slobodne ekonomske zone" u Donbasu

Upitan o detaljima predložene "slobodne ekonomske zone" u Donbasu, teritoriji koju je Rusija zauzela 2014. godine i koja je i dalje predmet sukoba, Tramp je izbegao konkretan odgovor.

- Ne želim sada da ulazim u to. To je veoma složena situacija, ali bi funkcionisalo i mnogo ljudi želi da vidi da funkcioniše - rekao je, dodavši: "Sve što želim jeste da zaustavim ubijanje 25.000 ljudi mesečno."

Diplomatska ofanziva iza kulisa

Iza zatvorenih vrata, Bela kuća intenzivno radi na pretvaranju te opšte vizije u opipljivu pregovaračku strategiju.

Američki zvaničnik upoznat sa situacijom potvrdio je da će specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof, zajedno sa Trampovim zetom Džaredom Kušnerom, narednih dana u Berlinu razgovarati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

Pre samita na visokom nivou, Vitkof bi u nedelju, a moguće i u ponedeljak, trebalo da se sastane sa savetnicima za nacionalnu bezbednost Francuske, Velike Britanije i Nemačke.

Ovaj potez ukazuje na užurbanost Vašingtona da premosti preostale razlike sa Kijevom u vezi sa uslovima plana.

Evropski lideri na samitu u Berlinu

Očekuje se da će sastanku u ponedeljak prisustvovati francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc.

Zapaženo je da američki državni sekretar Marko Rubio neće učestvovati u ovoj rundi razgovora, pošto se ne očekuje da će ovog vikenda putovati u Evropu.

Jedinstvo Zapada kao cilj

Zvaničnik Jelisejske palate izjavio je u petak uveče da Ukrajina, SAD i evropske sile i dalje rade na formiranju zajedničkog stava koji bi mogao da posluži kao osnova mirovnog sporazuma.

To uključuje i potencijalne bezbednosne garancije za Kijev, koje bi mogle biti predstavljene Moskvi.

- Naš cilj je da imamo zajedničku osnovu koja je čvrsta za pregovore. Ta osnova mora da ujedini Ukrajince, Amerikance i Evropljane - rekao je zvaničnik, dodajući da ona treba da omogući "zajedničku pregovaračku ponudu - snažnu i trajnu mirovnu ponudu koja poštuje međunarodno pravo i suverene interese Ukrajine, i koju su američki pregovarači spremni da iznesu Rusima".

Iako zajednički dokument još nije finalizovan, razgovori će se nastaviti kroz niz telefonskih poziva i sastanaka u narednim danima.

Delikatna faza pregovora

Zapadne diplomate uključene u razgovore, koji su za "Kijev post" govorili pod uslovom anonimnosti, ocenili su trenutnu fazu kao "pripremnu, ali delikatnu", ističući da vreme ističe dok ljudski gubici rastu.

- Izazov u ovom trenutku nije Moskva, već to da se Kijev i Vašington dogovore oko konačne cene mira - rekao je jedan visoki zapadni zvaničnik.

- Imamo opšti okvir, ali pretvoriti "hajde da se dogovorimo" u održiv dokument zahteva mnogo neprospavanih noći u Berlinu - dodao je jedan evropski diplomata.

Za sada, Trampov pristup ostaje otvoren, odražavajući mešavinu opreza i nepredvidivosti po kojoj je postao prepoznatljiv.

- Videćemo - ponovio je, gotovo kao mantru, dok se administracija priprema da proveri da li njeni visoki izaslanici mogu da pretvore reči u funkcionalnu mapu puta ka miru.