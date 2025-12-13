Slušaj vest

Ruske snage izvele su tokom noći 13. decembra kombinovani napad dronovima i raketama na jug Ukrajine, gađajući energetsku, industrijsku i ostalu infrastrukturu u više regiona, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Delovi Odeske i Nikolajevske oblasti ostali su bez električne energije.

1/7 Vidi galeriju Ruski napad na Ukrajinu Foto: screenshot X

Korišćeni dronovi i više vrsta raketa

Ukrajinske vlasti navele su da je Rusija koristila dronove, kao i krstareće i balističke rakete, uključujući hipersonične rakete "kinžal", lansirane sa aviona MiG-31K. Odesa i okolna oblast, prema prvim informacijama, bile su među glavnim metama napada.

Prekidi u snabdevanju strujom u Nikolajevskoj oblasti

U Nikolajevskoj oblasti je u ruskom napadu pogođena ključna ndustrijska infrastruktura, što je dovelo do prekida snabdevanja električnom energijom u naseljima u okruzima Baštanka i Nikolajev.

Gradonačelnik Nikolajeva Oleksandr Senkevič izjavio je da ekipe rade na obnovi snabdevanja strujom i da nema prijavljenih žrtava. Nestanke struje potvrdio je i šef regionalne administracije Vitalij Kim.

Poremećaji u javnom prevozu i vodosnabdevanju

U gradu Nikolajevu javni prevoz je delimično obustavljen zbog nestanka struje. Saobraćaju samo trolejbusi koji imaju baterijsko napajanje, dok su tramvajski saobraćaj i pojedine trolejbuske linije suspendovani. Privremeno je obustavljena i distribucija prečišćene vode.

Eksplozije u više gradova

Eksplozije su prijavljene u Odesi, Dnjepru, Nikolajevu i Krivom Rogu (rodni grad Volodimira Zelenskog). Posle noćnih napada, u Odesi su zabeleženi prekidi u snabdevanju strujom i vodom. Ukrajinski mediji takođe su javili o delimičnim nestancima struje u delovima Hersonske i Nikolajevske oblasti.

Napadi u Dnjepru i Nikopolju

U gradu Dnjepru ruski dron je pogodio prizemnu zgradu izazvavši požar. Jedan automobil je uništen, dok je drugi oštećen, saopštile su hitne službe.

U gradu Nikopolju u napadu dronom zapaljen je minibus. Jedan muškarac je ranjen i nakon pružene prve pomoći na licu mesta prevezen u bolnicu. Zvaničnici su naveli da su ukupno dve osobe ranjene u regionu.

Nastavak napada na Odesku oblast

Najnoviji udari usledili su nakon niza ruskih napada na Odesu i okolinu ranije tokom nedelje.

Ruske snage su 12. decembra u jednom danu izvele dva napada na luke u Odeskoj oblasti. Tom prilikom pogođeno je plovilo u vlasništvu turske kompanije, što je izazvalo oštru reakciju Ankare.