Iran je danas podigao cene subvencionisanog benzina, prvi put od 2019. godine, kada su zbog poskupljenja goriva izbili veliki protesti u kojima je poginulo više od 300 osoba.

Teheran se suočava sa sve većim pritiskom zbog pada vrednosti svoje valute rijala, kao i ekonomskih sankcija uvedenih zbog nuklearnog programa.

Novi sistem obračuna uvodi treći nivo cena dugogodišnjem sistemu subvencija u zemlji, što omogućava vozačima da nastave da dobijaju 60 litara benzina mesečno po subvencionisanoj ceni od 15.000 rijala po litru, odnosno oko 35 dinara, a sledećih 100 litara ostaće na 30.000 rijala po litru, ili oko 71 dinar.

Iran je uveo racionalizaciju potrošnje goriva još 2007. godine, ali to još uvek nije smanjilo potražnju za ultrajeftinim benzinom, dok cene, čak i po novoj stopi, u toj zemlji ostaju među najnižima na svetu.

Razlika troškova proizvodnje i isporuke goriva i cene na pumpi je subvencija koju plaća država.

IEA: Iran druga zemlja po troškovima energetskih subvencija u 2022. godini

Međunarodna agencija za energetiku sa sedištem u Parizu (IEA) rangirala je Iran kao drugu najveću zemlju u svetu po troškovima energetskih subvencija u 2022. godini, odmah iza Rusije.

Današnje podizanje cena je najznačajnija promena u iranskom sistemu subvencionisanja goriva od 2019. godine, kada je iznenadni skok subvencionisanih cena od 50 odsto i povećanje stope za kupovinu preko kvote od 300 odsto izazvalo proteste u više od 100 gradova i mesta širom zemlje.

U neredima je, prema međunarodnoj organizaciji Amneti Internešenel (Amnesty International), poginula najmanje 321 osoba, a više hiljada je ostalo u pritvoru.

Kritičari tvrde da svako povećanje cene benzina od 10.000 rijala (oko 24 dinara) povećava inflaciju pet odsto, dok je trenutna godišnja stopa inflacije u Iranu oko 40 odsto.

Jeftino gorivo je rezultiralo povećanim zapošljavanjem u Iranu, imajući u vidu da više od osam miliona stanovnika rade kao taksisti preko onlajn platformi, što je skoro 10 odsto populacije.

Ministar energetike Mohsen Paknedžad izjavio je povodom podizanja cena da to predstavlja "početak promene trenda potrošnje goriva". Stručnjaci tvrde da bi Iran u budućnosti mogao još da podiže cene nafte, a Vlada preispituje cene svaka tri meseca.