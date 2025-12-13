Slušaj vest

Filipinska obalska straža saopštila je u subotu da su tri filipinska ribara povređena, dok su dva ribarska plovila pretrpela "značajnu štetu" nakon što su brodovi kineske obalske straže upotrebili vodene topove na spornom sprudu uJužnom kineskom moru.

Napadi vodenim topovima i blokade plovila

Prema navodima obalske straže u Manili, gotovo dvadesetak filipinskih ribarskih čamaca u blizini spruda Sabina u petak je bilo meta vodenih topova i manevara blokade. Kako se navodi, manji brod kineske obalske straže presekao je i sidrene konopce nekoliko filipinskih plovila, dovodeći njihove posade u opasnost.

- Filipinska obalska straža poziva kinesku obalsku stražu da se pridržava međunarodno priznatih standarda ponašanja i da očuvanje života na moru stavi ispred navodnih mera sprovođenja zakona koje ugrožavaju živote nevinih ribara - navodi se u saopštenju.

Reakcija Kine i optužbe Manile

Ambasada Kine u Manili nije odmah odgovorila na zahtev za komentar upućen van radnog vremena. U petak je kineska obalska straža saopštila da je oterala više filipinskih plovila i preduzela "mere kontrole".

Portparol filipinske obalske straže Džej Tarijela izjavio je u subotu da takva izjava predstavlja priznanje krivice.

- Priznali su ovo zlo delo prema običnim filipinskim ribarima - rekao je Tarijela telefonom.

Ometanje spasilačkih akcija

Plovila filipinske obalske straže koja su bila upućena da pomognu povređenim ribarima takođe su više puta bila sprečavana da stignu do spruda Sabina.

- Uprkos ovim neprofesionalnim i nezakonitim ometanjima, filipinska obalska straža je jutros uspešno stigla do ribara i pružila im hitnu medicinsku pomoć, kao i osnovne potrepštine - navodi se u saopštenju.

Sporna zona u Južnom kineskom moru

Sprud Sabina, koji Kina naziva Sijanbin grebenom, a Filipini sprudom Eskoda, nalazi se u isključivoj ekonomskoj zoni Filipina, oko 150 kilometara zapadno od provincije Palavan.

Kinapolaže pravo na gotovo celo Južno kinesko more, pomorski put kojim godišnje prolazi roba vredna više od 3.000 milijardi dolara. Teritorije na koje Kina polaže pravo zadiru u isključive ekonomske zone Bruneja, Indonezije, Malezije, Filipina i Vijetnama.