- Vidimo mere za pripremu i raspoređivanje balističke rakete srednjeg dometa Orešnik na teritoriji Belorusije. Rusija i Belorusija grade vojne objekte za lansirne sisteme, sisteme za nadzor i komunikaciju, koji su elementi sistema Orešnik. Međutim, do sada, ove mere još nisu sprovedene - rekao je on, prenosi Ukrinform.

Prema Ivaščenkovim rečima, Rusija može fizički da postavi lansirnu raketu u Belorusiji, međutim, bez završetka izgradnje ostalih elemenata, ona će služiti samo kao maketa.

Šef ukrajinske obaveštajne službe je rekao da čak iako Orešnik bude raspoređen na teritoriji Belorusije, Minsk neće imati bilo kakva prava niti ovlašćenja da ga koristi.

Raketni sistem Orešnik biće deo jedinstvenog sistema komandovanja strateških raketnih snaga Ruske Federacije.

Prema navodima Službe za zajedničke poslove republičkih organa, raspoređivanje Orešnika na teritoriji Belorusije diktirano je željom da se pojača ucena Evrope i evropskih zemalja, kao i da se Orešnik zaštiti od oštećenja, budući da raspoređivanje ovog oružja u evropskom delu Rusije čini to područje legitimnom metom za ukrajinske snage Ukrajine.

Sve češće izjave o izbijanju opšteg rata

Ova izjava ukrajinskog obaveštajca dolazi u svetlu sve češćih upozorenja o mogućnosti izbijanja velikog rata u Evropi. Pre nekoliko dana je generalni sekretar NATO Mark Rute kazao da države članice EU i Velika Britanija moraju da se pripreme "za nivo sukoba koji su naši dedovi i pradedovi iskusili".

Pukovnik Al Karns, državni podsekretar u Ministarstvu odbrane zadužen za oružane snage, rekao je juče da je zemlja već u "stanju ratne pripravnosti" i upozorio da se "senka rata nadvila nad evropska vrata".

Karns je govorio na predstavljanju novih britanskih vojnoobaveštajnih službi, osmišljenih da zaštite zemlju od ruske špijunaže i sajber pretnji.

- Senka rata kuca na vrata Evrope, a taj rat bi mogao da bude veći i krvaviji od svega što smo videli u skorije vreme. Ako pogledate britanske gubitke u Iraku i Avganistanu, to je otprilike ekvivalent jednoj nedelji rata u Ukrajini. Ako pitate da li je Britanija u ratu, odgovor je da - kazao je Karns.

On je dodao da Velika Britanija i njeni saveznici kolektivno imaju značajnu vojnu prednost nad Rusijom, napominjući da je Ukrajina nanela više od milion žrtava "najvećim oružanim snagama na svetu".

Šta je Orešnik

Orešnik je ruska balistička raketa srednjeg dometa (IRBM) koju karakteriše brzina veća od 10 maha (12.300 km/h), prema ukrajinskoj vojsci.

Orešnik je prvi put upotrebljen u borbi, 21. novembra 2024. godine, pogodivši ukrajinski grad Dnjepar. Raketa nosi "višestruko nezavisno ciljano vozilo za povratak" (MIRV), koje se ranije isključivo koristilo za nuklearno oružje, opremljeno sa šest bojevih glava, od kojih svaka navodno sadrži podmuniciju.

One su opisane kao veoma teške za presretanje, iako su moderni presretači balističkih raketa dizajnirani da se suprotstave ovoj vrsti sistema.