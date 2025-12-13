Slušaj vest

Britanska državljanka osuđena je u Australiji na četiri godine zatvora nakon što je, vozeći električni trotinet u alkoholisanom stanju, usmrtila pešaka.

Ališa Kemp (25) iz Rediča u Vusterširu kretala se brzinom od 20 do 25 kilometara na sat kada je u maju, na trotoaru u Pertu, udarila s leđa 51-godišnjeg Tan Fana. Sud je utvrdio da je tog dana satima konzumirala alkohol sa prijateljem i da je u trenutku nesreće imala više od tri puta veću količinu alkohola u krvi od dozvoljene.

Gospodin Fan, otac dvoje dece, nakon udara je pao i udario glavom o trotoar. Preminuo je dva dana kasnije u bolnici od posledica krvarenja u mozgu. Povređena je i Kempina prijateljica, koja se nalazila na trotinetu kao putnik — zadobila je prelom lobanje i nosa, ali su povrede ocenjene kao nezivotno ugrožavajuće.

Udarila čoveka, pa nastavila da pije do ranih jutarnjih sati

Kempova, koja je u Australiji boravila sa radnom vizom za odmor, priznala je krivicu za opasnu vožnju sa smrtnim ishodom pred sudom u Pertu u avgustu. Sudija Vendi Hjuz navela je da se optužena „nekontrolisano kretala trotoarom“ i da je vozila krajnje nepažljivo, znatno prekoračivši dozvoljenu brzinu od 10 km/h za električne trotinete u Zapadnoj Australiji.

Nakon što je povređeni muškarac prebačen u bolnicu, Kempova je, prema navodima suda, nastavila da pije alkohol na više lokacija u gradu do ranih jutarnjih sati.

Sudija Hjuz je istakla duboke i trajne posledice koje je smrt gospodina Fana ostavila na njegovu porodicu — suprugu Li, njihova dva sina i majku. Opisala ga je kao cenjenog i posvećenog građevinskog inženjera koji je neumorno radio kako bi izdržavao porodicu, omogućivši supruzi da radi skraćeno i brine o sinovima, od kojih su oba u spektru autizma.

Sud je čuo da je Fan bio izuzetno posvećen otac, naročito starijem sinu koji nije sposoban za samostalan život, pomažući mu u svakodnevnim aktivnostima poput kupanja, ishrane i snalaženja s novcem.

„Njihov stariji sin ne može da razume da se njegov otac više nikada neće vratiti“, rekla je sudija, dodajući da se mlađi sin bori sa studijama i oseća se izgubljeno bez očeve podrške. Supruga pokojnika, prema rečima suda, fizički i emocionalno je iscrpljena, lošeg zdravstvenog stanja i preplavljena tugom, dok Fanova majka iz Vijetnama nije bila u stanju da doputuje na sahranu zbog narušenog zdravlja.

Sud je naveo da Kempova od nesreće pati od osećaja krivice, stida i anksioznosti, kao i da predstavlja mali rizik od ponavljanja krivičnog dela. Kazna joj se računa od 1. juna, a pravo na uslovni otpust stiče nakon dve godine. Vozačka dozvola oduzeta joj je na period od dve godine.