KIM DŽONG UN POZDRAVIO SVOJE JUNAKE! Severnokorejski vojnici se vratili sa ratišta, dočekani kao HEROJI u domovini, ljudi plaču od sreće! (FOTO/VIDEO)
Severnokorejski lider Kim Džong Un prisustvovao je ceremoniji dočeka jedinice vojne inženjerije koja se vratila kući nakon što je obavljala zadatke u Rusiji, saopštila je u subotu severnokorejska agencija KCNA.
Pohvala za obavljenu herojsku službu
U govoru koji je prenela KCNA, Kim je pohvalio oficire i vojnike 528. inženjerskog puka Korejske narodne vojske (KPA) za "herojsko" ponašanje i "masovni heroizam" u izvršavanju naredbi koje je izdala vladajuća Radnička partija Koreje tokom 120-dnevnog rasporeda u inostranstvu.
KCNA je navela da je jedinica poslata početkom avgusta i da je obavljala borbene i inženjerske zadatke u Kurskoj oblasti u Rusiji tokom rata.
Uloga u čišćenju mina i u borbama
Prošlog meseca, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da vojnici Severne Koreje, koji su pomogli Rusiji da odbije veliki ukrajinski prodor u zapadnom delu Kurske oblasti, sada igraju važnu ulogu u uklanjanju mina u toj oblasti.
Prema međusobnom ugovoru o odbrani dve zemlje, Severna Koreja je prošle godine poslala oko 14.000 vojnika da se bore uz Rusiju u Kursku, pri čemu je više od 6.000 njih poginulo, prema informacijama iz Južne Koreje, Ukrajine i zapadnih izvora.
Gubici i priznanja
Kim je naveo da je "devet vojnika poginulo tokom misije", opisujući njihove smrti kao "potresni gubitak", i objavio da će puk biti odlikovan Ordenom slobode i nezavisnosti.
Devet poginulih vojnika dobilo je titulu Heroja Demokratske Narodne Republike Koreje, zajedno sa drugim državnim počastima, prenela je KCNA.
Ceremonija i pohvale za odanost
Ceremonija dočeka održana je u petak u Pjongjangui prisustvovali su joj visoki vojni zvaničnici, lideri vladajuće partije, porodice vojnika i veliki broj građana.
U svom govoru, Kim je rekao da je puk očistio opasne oblasti u borbenim uslovima i pokazao "apsolutnu odanost" partiji i državi. Takođe je pohvalio političku indoktrinaciju, disciplinu i jedinstvo među vojnicima, nazivajući njihov učinak uzorom za oružane snage.
Odavanje počasti palim borcima
Severna Koreja javno odaje počast svojim palim borcima koji su se borili uz Rusiju u ratu u Ukrajini. U avgustu je Kim pohvalio vojnike na sastanku sa oficirima koji su učestvovali u inostranim operacijama, dok su ga državni mediji ranije prikazali kako postavlja nacionalnu zastavu preko kovčega poginulih vojnika.