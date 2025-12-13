Slušaj vest

Severnokorejski lider Kim Džong Un prisustvovao je ceremoniji dočeka jedinice vojne inženjerije koja se vratila kući nakon što je obavljala zadatke u Rusiji, saopštila je u subotu severnokorejska agencija KCNA.

Pohvala za obavljenu herojsku službu

U govoru koji je prenela KCNA, Kim je pohvalio oficire i vojnike 528. inženjerskog puka Korejske narodne vojske (KPA) za "herojsko" ponašanje i "masovni heroizam" u izvršavanju naredbi koje je izdala vladajuća Radnička partija Koreje tokom 120-dnevnog rasporeda u inostranstvu.

KCNA je navela da je jedinica poslata početkom avgusta i da je obavljala borbene i inženjerske zadatke u Kurskoj oblasti u Rusiji tokom rata.

Uloga u čišćenju mina i u borbama

Prošlog meseca, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da vojnici Severne Koreje, koji su pomogli Rusiji da odbije veliki ukrajinski prodor u zapadnom delu Kurske oblasti, sada igraju važnu ulogu u uklanjanju mina u toj oblasti.

Prema međusobnom ugovoru o odbrani dve zemlje, Severna Koreja je prošle godine poslala oko 14.000 vojnika da se bore uz Rusiju u Kursku, pri čemu je više od 6.000 njih poginulo, prema informacijama iz Južne Koreje, Ukrajine i zapadnih izvora.

Gubici i priznanja

Kim je naveo da je "devet vojnika poginulo tokom misije", opisujući njihove smrti kao "potresni gubitak", i objavio da će puk biti odlikovan Ordenom slobode i nezavisnosti.

Devet poginulih vojnika dobilo je titulu Heroja Demokratske Narodne Republike Koreje, zajedno sa drugim državnim počastima, prenela je KCNA.

Ceremonija i pohvale za odanost

Ceremonija dočeka održana je u petak u Pjongjangui prisustvovali su joj visoki vojni zvaničnici, lideri vladajuće partije, porodice vojnika i veliki broj građana.

U svom govoru, Kim je rekao da je puk očistio opasne oblasti u borbenim uslovima i pokazao "apsolutnu odanost" partiji i državi. Takođe je pohvalio političku indoktrinaciju, disciplinu i jedinstvo među vojnicima, nazivajući njihov učinak uzorom za oružane snage.

Odavanje počasti palim borcima