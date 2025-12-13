"SPREMNI SMO" Tramp dao Ukrajincima ponudu koja se ne odbija?! Šta će Moskva reći na ovo?
Administracija predsednika SAD Donalda Trampa je spremna da Ukrajini ponudi bezbednosne garancije po ugledu na Član 5 NATO-a, koje bi bile pravno obavezujuće i koje bi odobrio Kongres SAD, saopštio je visoki američki zvaničnik.
"Želimo da Ukrajincima damo bezbednosnu garanciju koja neće biti blanko ček s jedne strane, već će biti dovoljno snažna s druge strane. Spremni smo da je pošaljemo Kongresu na glasanje", rekao je zvaničnik, preneo je Aksios.
Vitkof, Kušner , Zelenski i lideri EU u Berlinu sledeće nedelje
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof otputovaće u Berlin tokom vikenda, gde će se sastati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima, rekao je američki zvaničnik upoznat sa tim pitanjem.
Sastancima će prisustvovati i zet predsednika SAD Džared Kušner, preneo je Rojters, prema istom izvoru.
Vitkof će se u nedelju i ponedeljak sastati i sa kolegama iz Francuske, Velike Britanije i Nemačke.
O sastanku je prvi izvestio Volstrit žurnal, koji je naveo da se očekuje prisustvo francuskog predsednika Emanuela Makrona, britanskog premijera Kira Starmera i nemačkog kancelara Fridriha Merca.
Bela kuća je u četvrtak saopštila da će Tramp poslati zvaničnika na sastanak samo ukoliko proceni da je ostvaren dovoljan napredak u mirovnim pregovorima.
Zavšreni razgovori u Londonu
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imao je u ponedeljak sastanak sa evropskim liderima u Londonu povodom pregovora o okončanju rata u Ukrajini.
Razgovori s američkim predstavnicima o mirovnom planu za Ukrajinu bili su konstruktivni, ali ne i jednostavni, izjavio je u obraćanju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Tramp je Zelenskog optužio da "još nije pročitao" novi predlog mirovnog sporazuma i rekao da "nije siguran hoće li se Zelenski složiti s predlogom". Zelenski, s druge strane kaže, da "američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove".
Francuski predsednik Emanuel Makron pridružio se Zelenskom, britanskom premijeru Kiru Starmeru i nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu u kabinetu britanskog premijera u Londonu.
Makron, jedan od najčvršćih saveznika Kijeva od početka rata, poručio je nakon sastanka da se rad usmerava na dva ključna cilja: jačanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu i planiranje obnove zemlje.
Iz Jelisejske palate naveli su i da je sastanak omogućio nastavak razgovora o američkom mirovnom planu.
Nakon više od dva sata provedena u Dauning stritu 10, razgovori su završeni - Kir Starmer, Emanuel Makron, Fridrih Merc i Volodimir Zelenski oprostili su se na ulazu rezidenciju britanskog premijera.
Merc i Makron potom su otišli, dok su se Starmer i Zelenski vratili unutra.
Zelenski je rekao: "Jedinstvo između Evrope, Ukrajine i SAD je ono što je danas važno". On je u svojim izjavama zahvalio saveznicima na organizaciji sastanka, dodavši: "Mislim da je vrlo važno organizovati takve sastanke."
Emanuel Makron je rekao: "Ruska ekonomija pati, posebno nakon naših najnovijih sankcija."
- Svi podržavamo Ukrajinu i svi podržavamo mir - dodao je francuski lider.
Fridrih Merc je rekao da je "skeptičan prema nekim detaljima u dokumentima koji dolaze iz SAD."
- Dajemo podršku vašoj zemlji jer svi znamo da je sudbina Ukrajine i sudbina Evrope - rekao je Merc Zelenskom.
Zelenskog je danas dočekao ukrajinski ambasador u Londonu Valerij Zalužni, bivši komandant ukrajinskih snaga koji je tu dužnost obavljao od 2021. do 2024. godine.
