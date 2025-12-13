Slušaj vest

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa je spremna da Ukrajini ponudi bezbednosne garancije po ugledu na Član 5 NATO-a, koje bi bile pravno obavezujuće i koje bi odobrio Kongres SAD, saopštio je visoki američki zvaničnik.

"Želimo da Ukrajincima damo bezbednosnu garanciju koja neće biti blanko ček s jedne strane, već će biti dovoljno snažna s druge strane. Spremni smo da je pošaljemo Kongresu na glasanje", rekao je zvaničnik, preneo je Aksios.

Vitkof, Kušner , Zelenski i lideri EU u Berlinu sledeće nedelje

Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof otputovaće u Berlin tokom vikenda, gde će se sastati sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima, rekao je američki zvaničnik upoznat sa tim pitanjem.

Sastancima će prisustvovati i zet predsednika SAD Džared Kušner, preneo je Rojters, prema istom izvoru.

Vitkof će se u nedelju i ponedeljak sastati i sa kolegama iz Francuske, Velike Britanije i Nemačke.

O sastanku je prvi izvestio Volstrit žurnal, koji je naveo da se očekuje prisustvo francuskog predsednika Emanuela Makrona, britanskog premijera Kira Starmera i nemačkog kancelara Fridriha Merca.

Bela kuća je u četvrtak saopštila da će Tramp poslati zvaničnika na sastanak samo ukoliko proceni da je ostvaren dovoljan napredak u mirovnim pregovorima.

1/6 Vidi galeriju Pregovori u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o mirovnom planu za Ukrajinu Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia, Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Zavšreni razgovori u Londonu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imao je u ponedeljak sastanak sa evropskim liderima u Londonu povodom pregovora o okončanju rata u Ukrajini.

Razgovori s američkim predstavnicima o mirovnom planu za Ukrajinu bili su konstruktivni, ali ne i jednostavni, izjavio je u obraćanju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Tramp je Zelenskog optužio da "još nije pročitao" novi predlog mirovnog sporazuma i rekao da "nije siguran hoće li se Zelenski složiti s predlogom". Zelenski, s druge strane kaže, da "američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove".

1/5 Vidi galeriju Zelenski, Starmer, Merc i Makron na sastanku u Londonu Foto: Tolga Akmen/EPA, ADRIAN DENNIS / POOL/AFP POOL, Tolga Akmen/EPA, EPA Tolga Akmen

Francuski predsednik Emanuel Makron pridružio se Zelenskom, britanskom premijeru Kiru Starmeru i nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu u kabinetu britanskog premijera u Londonu.

Makron, jedan od najčvršćih saveznika Kijeva od početka rata, poručio je nakon sastanka da se rad usmerava na dva ključna cilja: jačanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu i planiranje obnove zemlje.

Iz Jelisejske palate naveli su i da je sastanak omogućio nastavak razgovora o američkom mirovnom planu.

Nakon više od dva sata provedena u Dauning stritu 10, razgovori su završeni - Kir Starmer, Emanuel Makron, Fridrih Merc i Volodimir Zelenski oprostili su se na ulazu rezidenciju britanskog premijera.

Merc i Makron potom su otišli, dok su se Starmer i Zelenski vratili unutra.

Zelenski je rekao: "Jedinstvo između Evrope, Ukrajine i SAD je ono što je danas važno". On je u svojim izjavama zahvalio saveznicima na organizaciji sastanka, dodavši: "Mislim da je vrlo važno organizovati takve sastanke."

Emanuel Makron je rekao: "Ruska ekonomija pati, posebno nakon naših najnovijih sankcija."

- Svi podržavamo Ukrajinu i svi podržavamo mir - dodao je francuski lider.

Fridrih Merc je rekao da je "skeptičan prema nekim detaljima u dokumentima koji dolaze iz SAD."

- Dajemo podršku vašoj zemlji jer svi znamo da je sudbina Ukrajine i sudbina Evrope - rekao je Merc Zelenskom.