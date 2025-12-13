Slušaj vest

Vojska Mjanmara potvrdila je danas da je u saveznoj državi Rakin na zapadu zemlje napala bolnicu, u kojoj je, kako vlasti tvrde, sedište militantne grupe, a poginulo je najmanje 30 osoba, uključujući pacijente i decu.

Vojna pres služba saopštila je da su naoružane grupe Arakanska armija i Narodne odbrambene snage koristile bolnicu kao svoju bazu, kao i da je vojska preduzela neophodne bezbednosne mere i pokrenula antiterorističku operaciju protiv bolničkih zgrada.

Vojska tvrdi da su poginule i povređene osobe članovi militantnih grupa i njihove pristalice, a ne civili.

Napad se dogodio u sredu, a visoki zvaničnik lokalne spasilačke službe izjavio je u četvrtak da su 34 osobe poginule, dok je njih 80 povređeno.

Ujedinjene nacije (UN) su u četvrtak saopštile da je napad na bolnicu bio deo šireg obrasca udara koji nanose štetu civilima i civilnim objektima, a koji razaraju zajednice širom zemlje.

Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Gebrejesus napisao je na "Iksu" da je "zapanjen" napadom, kao i da će on poremetiti pristup zdravstvenoj zaštiti velikom broju zajednica.

Grad Mrauk-U u kom je došlo do napada nalazi se 530 kilometara severozapadno od Jangona, najvećeg grada u zemlji, a njega je u februaru 2024. godine zauzela Arakanska vojska, koja traži autonomiju od centralne vlade.

Grupa se u saopštenju u četvrtak zaklela da će se zalagati za odgovornost u saradnji sa međunarodnim organizacijama kako bi se osigurala pravda i preduzele "snažne i odlučne mere" protiv vojske.

