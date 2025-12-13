Slušaj vest

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, odmah nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, rekao je da se nada da će razgovarati o mirovnom planu između Ukrajine i Rusije sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, dodajući da „mir nije daleko“.

Erdogan se sastao sa Putinom u Turkmenistanu u petak, i oni su procenili „sveobuhvatne mirovne napore“ za okončanje rata, navodi se u saopštenju iz Erdoganovog kabineta u petak, a Turska je ponovila spremnost da podrži mirovne napore.

„Nakon ovog sastanka sa Putinom, nadamo se da ćemo imati priliku da razgovaramo o mirovnom planu i sa američkim predsednikom Trampom. Mir nije daleko; to vidimo“, rekao je Erdogan novinarima na povratku iz Turkmenistana.

Putin i Erdogan na međunarodnom forumu u Turkmenistanu 12. 12. 2025. Foto: KRISTINA KORMILITSYNA / SPUTNIK /SPUTNIK POOL

Erdogan je u petak rekao Putinu da bi ograničeni prekid vatre u ratu, fokusiran posebno na energetske objekte i luke, mogao biti koristan.

„Crno more ne treba posmatrati kao bojno polje. Takva situacija bi samo naštetila Rusiji i Ukrajini“, rekao je Erdogan u komentarima koje je njegov kabinet objavio u subotu.

„Svima je potrebna bezbedna plovidba u Crnom moru. To se mora osigurati.“