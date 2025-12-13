Slušaj vest

U napadu nožem u Bergkamenu, u oblasti Rur, teško su ranjeni majka i njeno četvoro dece, a najmlađa žrtva ima svega tri godine, saopštili su policija i tužilaštvo.

Potraga za napadačem u Bergkamenu

Kako se navodi, osumnjičeni napadač je dvadesetogodišnji poznanik majke. Nakon napada je pobegao i za njim se intenzivno traga. Istražni organi ovaj napad kvalifikuju kao pokušaj ubistva, preneli su brojni mediji.

Detalji napada

Prema informacijama tužilaštva, napad se dogodio u jutarnjim satima, oko 5:30 sati, u stanu 26-godišnje žene. Dvadesetogodišnjak je najpre nožem napao majku, a zatim i decu.

Reč je o tri sina uzrasta od tri, pet i sedam godina, kao i o osmogodišnjoj ćerki.

(Kurir.rs/RTL/Preneo: V.M.)

