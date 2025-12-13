Slušaj vest

Ruske jedinice koje deluju u Harkovskoj oblasti, u severnom delu Kupjanska i njegovoj okolini, blokirane su i ne mogu da dobiju pojavljivanje niti punu logističku podršku.

Ovo je u ekskluzivnom komentaru dopisniku Ukrainforma objavio Viktor Tregubov, načelnik Odeljenja za komunikacije Združene operativne grupe snaga.

"Zapravo već više od jednog dana govorim da su ruske trupe blokirane u severnom delu Kupjanska. Ovde se, međutim, više radi o predgrađu grada nego o samom gradu. Da, nesumnjivo je da trenutno ruske trupe u gradu ne mogu da dobiju pojačanje“, rekao je on.

Tregubov je pokazao da je broj aktivnih ruskih vojnika u ovoj oblasti ograničen.

„U suštini, tamo ima do oko 40 aktivnih pozivnih znakova, a ako ne govorimo o pozivnim znacima već o stvarnom osoblju, onda, prema našim obaveštajnim podacima, ima više od 100 pripadnika vojske“, međutim, one nikakve operacije nisu tamo mogle da sprovedu. objasnio je on.

Takođe, odgovarajući na pitanje dopisnika, Tregubov je potvrdio da su ruske jedinice efikasno odsečene od snabdevanja.

„Da, ruske trupe su trenutno prisutne direktno u severnim delovima grada, ali ne mogu da dobiju ni pojačanje, ni zalihe, osim možda putem vazdušnih priprema sa bespilotnih letelica“, zaključio je on.

Rusi tvrde da su zauzeli Kupjansk, Zelenski došao u posetu

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski juče je objavio video snimljen na ulazu u Kupjansk, koji ruske snage smatraju potpuno pod svojom kontrolom.

Na snimku, okružen vojnicima, Zelenski stoji pored prepoznatljive stene sa imenom grada, čestita pripadnicima kopnenih snaga njihov dan i zahvaljuje im se na upornosti, dok se u pozadini čuju udaljene artiljerijske detonacije.