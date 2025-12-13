HITNO UPOZORENJE GENERALA SIRSKOG! Ruska vojska raspoređuje dodatne rezerve kod DVA GRADA, situacija je izuzetno teška!
Ruska vojska je rasporedila dodatne rezerve na sektorima fronta kod Pokrovskai Mirnogradau Donjeckoj oblasti, izjavio je 13. decembra vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski.
Pritisak nakon obilaska linije fronta
Ova izjava usledila je nakon što je Sirski obišao ukrajinske položaje u tom području, koje je poslednjih meseci jedno od glavnih meta ruskih napada.
Situacija u blizini Pokrovska i Mirnograda ostaje izuzetno teška, jer ruske snage pojačavaju pritisak na ukrajinske trupe, naveo je Sirski na Fejsbuku.
Aktivna odbrana ukrajinskih snaga
Prema njegovim rečima, ukrajinske jedinice nastavljaju da primenjuju "taktiku aktivne odbrane", nastojeći da poboljšaju sopstvene položaje i potisnu ruske snage na pojedinim pravcima.
- Definisani su konkretni koraci za jačanje odbrane, uključujući obezbeđivanje stabilnog funkcionisanja ključnih logističkih pravaca, povećanje efikasnosti vatrene moći, unapređenje koordinacije između jedinica i snabdevanje vojnika svime što im je potrebno - rekao je vrhovni komandant.
Strateški značaj Pokrovska i Mirnograda
Pokrovsk, važno utvrđeno uporište u Donjeckoj oblasti, već godinu dana je jedno od najžešće osporavanih mesta na liniji fronta, gde ukrajinske snage odolevaju snažnoj ruskoj ofanzivi. Mirnograd je grad udaljen manje od tri kilometra od Pokrovska.
Vremenski uslovi olakšali rusko napredovanje
Povoljni vremenski uslovi za ruske snage, uključujući maglu i kišu koji ograničavaju upotrebu ukrajinskih dronova, omogućili su Rusiji da tokom jeseni napreduje koristeći male pešadijske grupe bez teške tehnike.
Ruski vojnici su se, prema navodima, prerušavali u civilnu odeću, što predstavlja kršenje ratnog prava.
Suprotstavljene tvrdnje o stanju na terenu
Ukrajinske desantne snage saopštile su 5. decembra da ni Pokrovsk ni Mirnograd nisu opkoljeni, demantujući ruske tvrdnje da je Pokrovsk pao.
Istovremeno, prema ukrajinskoj analitičko-kartografskoj grupi Deep State, oko polovine Pokrovska nalazi se pod ruskom kontrolom, dok ruske snage napreduju ka Mirnogradu iz tri pravca, postepeno opkoljavajući grad.
