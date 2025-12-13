PROJEKTIL SE ZABIO U TURSKI BROD, SNAŽNA EKSPLOZIJA ODJEKNULA CRNIM MOREM! Snimljen trenutak udara u najvećoj ukrajinskoj luci! (VIDEO)
Na društvenim mrežama pojavio se snimak trenutka jučerašnjeg napada na turski brod Cenk T, koji je bio usidren u ključnoj ukrajinskoj luci Odesi.
Rusija je u petak i u noći subote pokrenula niz napada na južnu Ukrajinu, ciljajući luke i energetsku infrastrukturu, oštetivši tri broda u turskom vlasništvu i izazvavši široko rasprostranjene nestanke struje u nekoliko regiona, uključujući Odesu.
Ukrajinski zvaničnici kažu da su ruske snage u petak napale dve luke u Odeskoj oblasti, uključujući Čornomorsk, a pogođen je i teretni brod Cenk T, koji je prevozio hranu.
Vlasnik broda, turska kompanija Cenk Shipping, potvrdio je da je brod napadnut oko 16 časova po lokalnom vremenu, ali da nije biložrtava među članovima posade i da je šteta ograničena.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je fotografije velikog požara na brodu u luci Čornomorsk i rekao da napad pokazuje da Moskva ne pokazuje pravu spremnost za diplomatiju. „Rusija nastavlja rat kako bi uništila normalan život u Ukrajini“, rekao je on.
Napad na luke dogodio se samo nekoliko sati nakon što je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, u razgovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, predložio ograničeno primirje koje bi obuhvatalo energetske objekte i luke.
Putin je, s druge strane, ranije pretio snažnom odmazdom zbog ukrajinskih napada dronova na ruske tankere za koje Moskva tvrdi da se koriste za izvoz nafte.
Ukrajinske vlasti navode da je reč o napadu na civilnu logistiku i komercijalni brodarski saobraćaj, izvedenom dronovima i balističkim raketama. U odvojenom napadu na luku Odesa, povređen je jedan zaposleni u privatnoj kompaniji, a oštećen je i utovarivač tereta.
Ukupno su oštećena tri plovila, sva u vlasništvu Turske, potvrdila je ukrajinska mornarica, dok je tursko Ministarstvo spoljnih poslova izvestilo da nije povređen nijedan turski državljanin.
Istovremeno, tokom noći u subotu, Rusija je izvršila masovni napad na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, u kojem je, prema rečima Zelenskog, korišćeno više od 450 dronova i 30 raketa. Južni delovi zemlje, posebno Odeska oblast, najteže su pogođeni, ostavljajući hiljade domaćinstava u najmanje sedam regiona bez struje.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Prenela: M. V.)