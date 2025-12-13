Slušaj vest

Najmanje tri osobe su poginule, a 35 ih je ranjeno u ruskim napadima širom Ukrajine tokom proteklog dana, saopštile su lokalne vlasti 13. decembra.

Napadi na energetsku infrastrukturu i nestanci struje

Ruski raketni napadi i udari dronovima na energetsku infrastrukturu u Dnjepropetrovskoj, Černigovskoj, Odeskoj i Nikolajevskoj oblasti izazvali su prekide u snabdevanju električnom energijom, saopštile su vlasti.

Prema podacima Ministarstva energetike Ukrajine, u jutarnjim satima 13. decembra stanovnici Odeske, Černigovske, Hersonske, Dnjepropetrovske, Kirovogradske i Nikolajevske oblasti suočili su se sa nestancima struje nakon napada.

Žrtve u Donjeckoj oblasti

U napadu u Donjeckoj oblasti poginula je jedna osoba u selu Oleksijevo-Družkivka, dok su u odvojenom napadu na Konstantinovku poginule dve osobe, a jedna je ranjena. Još šest osoba je ranjeno u gradu Družkivki, izjavio je guverner Vadim Filaškin.

Napadi u Harkovskoj oblasti

U Harkovskoj oblasti ruske snage pogodile su devet naselja, pri čemu je ranjeno devetoro ljudi. Šest osoba je ranjeno u selu Pavlivka, dok su tri ranjene u gradu Merefa, saopštio je guverner Oleh Sinjegubov.

Hersonska oblast na udaru

U Hersonskoj oblasti Rusija je tokom proteklog dana gađala 34 naselja, a sedam osoba je ranjeno, naveo je guverner Oleksandr Prokudin.

Ima ranjenih i u Nikolajevskoj oblasti

U Nikolajevskoj oblasti pet osoba je ranjeno u ruskim udarima, među njima i šesnaestogodišnja devojčica, izjavio je guverner Vitalij Kim.

Jedan od najvećih napada u Odesi

U Odeskoj oblasti četiri osobe su ranjene nakon ruskih udara, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. Guverner Odeske oblasti Oleh Kiper opisao je noćni napad kao "jedan od najvećih" od početka rata.

Dnjepropetrovska i Sumska oblast

U Dnjepropetrovskoj oblasti, u ruskim udarima ranjena su dvojica muškaraca starosti 43 i 67 godina u Nikopoljskom okrugu, saopštio je guverner Vladislav Hajvanenko.