Slušaj vest

Konvoj sirijskih vojnih snaga i američkih snaga koalicije predvođene Amerikom koja se bori protiv ISIS-a naišao je na vatru u subotu dok je patrolirao u centralnom sirijskom gradu Palmiri, rekla su dva lokalna sirijska zvaničnika za Rojters.

Nekoliko sirijskih i američkih vojnika je ranjeno, javili su državni mediji.

Nekoliko pripadnika američkih snaga“ je ranjeno u pucnjavi zajedno sa „dva pripadnika sirijskih snaga bezbednosti“, saopštila je državna novinska agencija SANA, pozivajući se na bezbednosni izvor.

SANA je izvestila da su vojnici učestvovali u „zajedničkoj patroli“ u Palmiri, koja je nekada bila pod kontrolom grupe ISIS, i da je strelac ubijen. Njegovi motivi ili pripadnost ostaju nepoznati.

Američki helikopteri su intervenisali kako bi evakuisali povređene u bazu Al-Tanf nakon napada, prema SANA.

Nije bilo neposrednog komentara iz Pentagona.

(Kurir.rs/alarabyia.net/Jpost/Foto:Ilustracija)

Ne propustitePlaneta"TO SU SVE ESTETSKI ZAHVATI" Asad sa saradnicom ismevao svog saveznika Putina! Nastavljaju da cure snimci bivšeg sirijskog predsednika (VIDEO)
Bašar Al Asad
PlanetaGODIŠNJICA SVRGAVANJA BAŠARA AL ASADA U SIRIJI: Amerika oprašta Džolaniju, dok njegove rebrendirane HORDE ZLA nastavljaju da terorišu manjine (FOTO/VIDEO)
Sirija Bašar Al Asad Ahmed al Šara
PlanetaTURSKA UPOZORILA: Ne mogu postojati dve vojske u Siriji
epa-sirija.jpg
PlanetaPROCURIO SNIMAK BAŠARA AL ASADA! Svrgnuti i odbegli sirijski predsednik ponovo u žiži javnosti! (VIDEO)
2.jpg