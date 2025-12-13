NAPADNUT KONVOJ AMERIČKIH SNAGA U SIRIJI: Žestoka pucnjava u Palmiri, ranjeno nekoliko vojnika!
Konvoj sirijskih vojnih snaga i američkih snaga koalicije predvođene Amerikom koja se bori protiv ISIS-a naišao je na vatru u subotu dok je patrolirao u centralnom sirijskom gradu Palmiri, rekla su dva lokalna sirijska zvaničnika za Rojters.
Nekoliko sirijskih i američkih vojnika je ranjeno, javili su državni mediji.
„Nekoliko pripadnika američkih snaga“ je ranjeno u pucnjavi zajedno sa „dva pripadnika sirijskih snaga bezbednosti“, saopštila je državna novinska agencija SANA, pozivajući se na bezbednosni izvor.
SANA je izvestila da su vojnici učestvovali u „zajedničkoj patroli“ u Palmiri, koja je nekada bila pod kontrolom grupe ISIS, i da je strelac ubijen. Njegovi motivi ili pripadnost ostaju nepoznati.
Američki helikopteri su intervenisali kako bi evakuisali povređene u bazu Al-Tanf nakon napada, prema SANA.
Nije bilo neposrednog komentara iz Pentagona.
(Kurir.rs/alarabyia.net/Jpost/Foto:Ilustracija)