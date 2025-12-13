Slušaj vest

Iako 32 godine ne deluju prikladno za memoare, za Oliviju Nazi to nije bila prepreka da napiše knjigu koja je kombinacija autobiografije i političkog štiva.

Čak i pre nego što je objavljena početkom decembra, njena knjiga „Američko pjevanje“ bila je u žiži interesovanja američkih medija. Sasvim razumljivo, jer Olivija Nuci u knjizi piše o Donaldu Trampu, ali i o muškarcu sa kojim je bila u vezi.

Naziva ga Političarom, a čitalac odmah shvata da je to Robert F. Kenedi Mlađi.

„Volela sam njegov mozak. Mrzela sam pomisao na uljeza u njemu. Drugi su mislili da je lud, nije bio toliko lud koliko su mislili...“, piše Nazi, misleći na čuvene „crve u mozgu“ na koje se Kenedi javno žalio.

Ko je Olivija Nazi?

Olivija Nazi je poznata američka politička novinarka, a novinarstvom se bavi od tinejdžerskih godina. Odrasla je u Nju Džerziju: njen otac je radio u instituciji koja bi se mogla smatrati njujorškom verzijom zagrebačke „Čistoće“, dok je njena majka bila bivša manekenka koja je previše pila.

Kao i Tramp, Nazi je pohađala Univerzitet Fordam, a zatim se prebacila na Vorton, poslovnu školu Univerziteta Pensilvanije u Filadelfiji. Kao dvadesetogodišnja studentkinja, volontirala je u kampanji demokratskog političara Entonija Vajnera, koji se kandidovao za gradonačelnika Njujorka 2013. godine, a zatim je opisala ovo „haotično“ iskustvo za „Njujork Dejli Njuz“.

U članku je, između ostalog, napisala da je Vajner (koji je kasnije završio u zatvoru zbog nepristojnih fotografija poslatih maloletnim devojčicama) nazvao nju i koleginicu Monikom (aluzija na Moniku Levinski, prim. aut.). Osećajući snažan poziv medija, Olivija Nazi je napustila studije 2014. godine i započela svoj novinarski uspon kao reporterka za „Dejli Bist“.

Prvi Olivijin susret sa Trampom

Uspon je bio meteorski, jer je dvadesettrogodišnjakinja izveštavala o prvoj Trampovoj kampanji. U knjizi ona takođe opisuje svoj prvi susret sa Trampom, koji ju je, kako tvrdi, odmerio od glave do pete i izjavio: „Veoma mlada i veoma lepa.“

Kasnije, nezadovoljan njenim izveštavanjem, javno ju je uvredio i nazvao „nesigurnom i neprivlačnom“.

Sa samo 24 godine, Olivija Nazi je postala dopisnica iz Vašingtona za časopis „Njujork“, i tamo je, kako piše Moli Fišer u „Njujorkeru“, objavila seriju priča „koje su pomogle da se prva Trampova administracija definiše kao cirkus komične disfunkcije, u kojem dominiraju unutrašnje borbe preterano velikih ličnosti“.

Dok je Nazi prošle godine pratila Trampovu kampanju za drugi mandat, neki mediji su izveštavali o njenoj vezi sa Kenedijem Mlađim, koji se prvo kandidovao kao nezavisni predsednički kandidat pre nego što je prešao u Trampov tabor.

Ovo je izazvalo diskusije o njenoj novinarskoj pristrasnosti jer je Olivija Nuci objavila veliki portret Kenedija Mlađeg (71) u časopisu „Njujork“ 2023. godine.

Iako su Kenedi i njegova supruga Šeril Hajns negirali članke o njegovoj vezi sa Nazi, časopis „Njujork“ je prošle jeseni otpustio svoju bivšu zvezdu novinarku. Olivija Nuci je potom priznala da je pogrešila što nije obavestila redakciju o svom poznanstvu sa Kenedijem, ali je tvrdila da je sa njim imala „emotivnu, ali ne i fizičku vezu“.

Knjiga "American Canto"

Ništa se nije čulo od nje neko vreme, sve dok u septembru ove godine nije postala dopisnica časopisa Vanity Fair u Kaliforniji. Tada je najavila objavljivanje svoje knjige „American Canto“, čiji je odlomak prvi objavio New York Times.

U knjizi je opširno pisala o svojoj romantičnoj vezi sa Političarem, koja je počela nakon što je pisala o njemu u novembru 2023.

„Volela sam koliko je bio nezasit u svakom pogledu, kao da bi progutao ceo svet samo da bi ga bolje upoznao ako bi mogao“, piše Nuci o Političaru. Ona piše da joj je Političar, uprkos tome što je decenijama bio „čist“ (RFK mlađi je bio dugogodišnji zavisnik od heroina), priznao da i dalje koristi psihodelike, pa čak i da puši moćnu drogu dimetiltriptamin (DMT).

Ali objavljivanje Olivijine knjige, o kojoj su kritičari uglavnom negativno pisali, čak i ako ne poriču njen talenat za pisanje, razljutilo je njenog bivšeg verenika. Politički analitičar Rajan Liza (51), sa kojim je Olivija u vezi od 2022. godine, izneo je nove optužbe o novinarskom neetičkom ponašanju svoje bivše verenice.