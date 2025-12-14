Slušaj vest

Potpredsednik Odbora za obaveštajne poslove američkog Senata Mark Vorner izjavio je da hakovanje američkih telekomunikacionih mreža iz Kine i dalje traje, piše britanski list Fajnenšel tajms.

Odbor je nedavno dobio brifing vlade SAD o opsežnoj hakerskoj kampanji poznatoj kao "Tajfun od soli".

Senator Vorner odgovornim smatra kineske obaveštajne službe, dok je Кina više puta negirala da umešanost u hakerske napade na američke telekomunikacione mreže.

"Verujem da su još uvek unutar mreža", rekao je Vorner.

Dodao je da brifing sadrži oprečne izveštaje o odgovoru Trampove administracije na hakersku kampanju.

Prema rečima senatora, Federalni istražni biro (FBI) naveo je da su mreže u SAD "prilično čiste", uprkos dokazima nekoliko drugih obaveštajnih agencija za suprotno.

Osam dokumenata u kojima se izražava zabrinutost u vezi sa hakerskom kampanjom

Vorner je dodao da ima osam dokumenata od obaveštajnih agencija u kojima se izražava zabrinutost u vezi sa hakerskom kampanjom, koja traje najmanje dve godine.

Džejkob Salivan, savetnik za nacionalnu bezbednost u administraciji bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena, tokom čijeg mandata je kampanja otkrivena, rekao je Fajnenšel tajmsu u januaru da je ona jedinstvena, zbog "velikog obima pristupa" američkim mrežama.

Senator Vorner je u petak izjavio da iza napada stoje kineski hakeri kojima upravlja obaveštajna agencija kineskog Ministarstva državne bezbednosti, i da oni mogu da pristupe telefonskoj komunikaciji skoro svakoga u SAD, ako nije šifrovana.

"Osim ako niste na šifrovanom uređaju, oni mogu izabrati bilo koga od nas", rekao je Vorner.

On je naveo da će Rusija pokušati da iskoristi otkrivenu slabost u bezbednosti mreža u SAD.

"Trebalo bi očekivati da će Rusija ili Iran ili neko drugi pogledati i reći: Gle, ima rupa, Amerika nije uradila ništa bitno da ih zatvori, zar ne bi trebalo da i mi da pokušamo", ocenio je senator Vorner.

Foto: Shutterstock

On kaže da je jedan od razloga za sporu reakciju to što je FBI čak 45 odsto kapaciteta preusmerio na racije na migrante, što ocenjuje kao "glupost o steroidima".

Senator Vorner, koji je ranije bio izvršni direktor u telekomunikacionoj kompaniji, rekao je da su američke telekomunikacione mreže ranjivije od onih u Кanadi i Evropi.

Kaže da su mreže u SAD "papazjanija čitavog niza mreža nakarikanih jedne na drugu" u vreme kada je fokus bio na brzoj izgradnji telekomunikacija, bez mnogo pažnje na informacionu bezbednost.

Senator Vorner navodi da je pokušavao da dobije podršku za zakon koji bi telekomunikacione kompanije primorao da se pridržavaju minimalnih informatičkih standarda, ali nije uspeo, zbog troškova potrebnih za to.

Analitičari procenjuju da bi zamena opreme radi veće bezbednosti mreža koštala milijarde dolara.

Bela kuća nije odgovorila na upit Fajnenšel tajmsa o borbi protiv hakerske kampanje.