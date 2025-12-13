Slušaj vest

Jednomotorni laki avion morao je u petak 12. decembra oko 16h popodne da izvede prinudno sletanje direktno na ulicu u urbanom delu Manhajma, završivši let na prometnoj gradskoj saobraćajnici Nekarauer štrase (Neckarauer Straße). Incident se dogodio u blizini benzinske stanice i gusto naseljenog dela grada, ali prema zvaničnim informacijama nemačkih službi nije bilo stradalih niti povređenih na zemlji.

U avionu su se nalazile tri osobe. Pilot star 23 godine zadobio je teže telesne povrede, ali prema navodima hitnih službi nije životno ugrožen i nalazi se na bolničkom lečenju. Druga dva putnika prošla su sa lakšim povredama i takođe su prebačena u bolnice u okolini Manhajma, gde su zadržana na daljem posmatranju. Policija je naglasila da nijedan prolaznik niti učesnik u drumskom saobraćaju nije povređen, iako se nezgoda dogodila na jednoj od frekventnijih gradskih saobraćajnica.

Prema podacima koje su potvrdili zvanični organi i vazduhoplovni izvori, reč je o avionu Diamond DA40 D, sa nemačkom registracijom D-EBPZ.

Diamond DA40 je četvorosedni, jednomotorni laki avion, široko rasprostranjen u Evropi, posebno u školskoj i privatnoj avijaciji. Verzija DA40 D opremljena je dizel motorom koji koristi kerozin (Jet A-1), što omogućava niže operativne troškove u odnosu na klasične benzinske motore. Avion je izrađen pretežno od kompozitnih materijala, poznat je po dobroj preglednosti iz kabine i stabilnim letnim karakteristikama.

Kod ovakvih tipova aviona, gubitak snage motora ili tehnički problem u ranoj fazi leta ostavlja pilotu vrlo ograničeno vreme i prostor za donošenje odluka, naročito iznad gusto izgrađenih urbanih sredina.

Prema saopštenju policije, avion je nakon tehničkog problema bio primoran na hitno prizemljenje i zaustavio se na kolovozu, pri čemu su oštećeni saobraćajni znak i manji deo putne infrastrukture. Nije došlo do sudara sa vozilima, niti do požara ili curenja goriva.

Na lice mesta brzo su stigli policija, vatrogasna služba i hitna pomoć, a deo ulice bio je privremeno zatvoren kako bi se omogućilo bezbedno zbrinjavanje povređenih i uklanjanje aviona.

Istragu o uzroku prinudnog sletanja vodi Savezna kancelarija za istraživanje avionskih nesreća Nemačke (Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung – BFU). Za sada se incident tretira kao vazduhoplovna nezgoda, bez ikakvih indicija da je reč o bezbednosnom ili kriminalnom događaju.

Više informacija o uzroku tehničkog problema očekuje se nakon detaljne analize olupine i podataka o letu.