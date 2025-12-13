Slušaj vest

Više od 180 stranaca ilegalno je ušlo u Poljsku iz Belorusije kroz tunel iskopano ispod granične ograde u blizini grada Narevke u Podlaskom vojvodstvu.

Poljski graničari su otkrili masovni prelazak i u toku je velika operacija u kojoj je većina migranata pritvorena, dok se za ostalima još uvek traga.

Brza reakcija graničara

Zahvaljujući integrisanim elektronskim sistemima, graničari su uspeli da brzo lociraju grupu nakon što je izašla iz tunela na poljsku teritoriju. U velikoj operaciji potrage u kojoj su učestvovali vojnici, policija i psi tragači, privedeno je više od 130 migranata. Većina uhapšenih bili su državljani Avganistana i Pakistana, ali je grupa uključivala i ljude iz Indije, Nepala i Bangladeša.

Podzemni prolaz dug sto metara

Otkriveni tunel je dugačak skoro sto metara i visok oko metar i po. Ulaz je bio skriven u šumi na beloruskoj strani, oko pedeset metara od granice, dok je izlaz bio samo deset metara unutar poljske teritorije.

Istovremeno sa migrantima, privedena su i dva vozača - 69-godišnji Poljak i 49-godišnji Litvanac. Sumnja se da su organizovali šverc migranata dalje ka Zapadnoj Evropi, a dalje istrage su u toku.

Četvrti tunel ove godine

Ovo je četvrti takav tunel koji su ove godine otkrili službenici Podlaskog ogranka Granične straže. Granična straža je naglasila da je kombinacija elektronskih i fizičkih mera zaštite granice omogućila brz odgovor na ovaj pokušaj kršenja državne granice.