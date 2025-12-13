Slušaj vest

Najmanje četiri američka vojnika su ranjena, neki kritično, kada je nepoznati napadač otvorio vatru na njihovu patrolu u centralnom sirijskom gradu Palmiri u subotu, rekao je američki zvaničnik za Rojters.

Sirijska državna novinska agencija SANA citirala je bezbednosni izvor koji je rekao da su dva sirijska vojnika povređena i da je napadač ubijen, bez navođenja dodatnih detalja.

Broj ranjenih i težina njihovih povreda mogli bi se promeniti kako budu pristizale dodatne informacije, rekao je američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti. Ranije su dva sirijska zvaničnika rekla Rojtersu da je napadnut konvoj sirijskih vojnih snaga i američkih snaga iz koalicije predvođene SAD koja se bori protiv Islamske države.

Vojska Sjedinjenih Država je stacionirana na severoistoku Sirije kao deo višedecenijskih napora da se pomogne kurdskim snagama tamo. Izvor je rekao agenciji SANA da su američki helikopteri evakuisali povređene u američku bazu u sirijskom regionu Al-Tanf blizu iračke granice.