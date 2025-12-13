Slušaj vest

Moskva će preduzeti mere kao odgovor na odluku Evropske unije da zamrzne rusku imovinu, konkretni koraci se već sprovode, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova.

"Na naše uzvratne mere neće se dugo čekati. Banka Rusije objavila je detaljno saopštenje o ovom pitanju 12. decembra. Konkretni koraci se već sprovode", navodi se na veb-sajtu ministarstva.

Zaharova je dodala da politika Brisela prema Moskvi lišena logike i podseća na pozorište apsurda.

Ona je napomenula da je politika nanošenja štete Rusiji po svaku cenu već dovela do teške ekonomske situacije unutar same EU.

Brisel teži da potkopa ukrajinski sporazum svim raspoloživim sredstvima, otuda i žurba sa donošenjem odluke o ruskim aktivima – to je direktan udarac mirovnim inicijativama američkog predsednika Donalda Trampa, zaključila je ruska zvaničnica

Foto: Profimedia

Prethodno, zemlje Evropske unije složile su se da na neodređeno vreme zamrznu imovinu Centralne banke Rusije koja je zadržana u Evropi, objavila je Kaja Kalas, šef evropske diplomatije na društvenoj mreži Iks.

Pored toga, Savet EU saopštio je da je zabranio transfer zamrznute imovine u Rusiju "dok god postoji rizik od pogoršanja ekonomske situacije u EU".

Centralna banka Rusije namerava da nadoknadi štetu nanetu ruskom regulatoru od belgijskog depozitara "Juroklir" i podnela je odgovarajuću tužbu Moskovskom arbitražnom sudu, navodi se u današnjem saopštenju Banke Rusije.

Posle početka specijalne operacije u Ukrajini, zemlje EU i G7 zamrznule su gotovo polovinu ruskih zlatnih i deviznih rezervi, koje iznose približno 300 milijardi evra. Od toga, preko 200 milijardi evra se drži u EU, uključujući 180 milijardi evra koje drži belgijski Euroclear, jedan od najvećih svetskih sistema za kliring i poravnanje.

Evropska komisija je izvestila da je od januara do novembra 2025. godine EU prebacila 18,1 milijardu evra Ukrajini od prihoda od zamrznute imovine Rusije.