Vrhovni komandant palestinske militantne grupe Hamas Rad Sad ubijen je danas u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu, rekao je izraelski zvaničnik.

Sad je bio meta napada dok je bio u automobilu na priobalnom putu Rašid, a ubijen je zajedno sa još tri osobe, preneo je Tajms of Izrael.

List navodi da napad očigledno predstavlja kršenje primirja u Pojasu Gaze.

Sad je bio šef štaba Hamasa za proizvodnju oružja Hamasa i smatrao se drugim po važnosti posle vojnog komandanta te grupe, Iza al-Dina Hadada.

Palestinski mediji su prethodno javili da su najmanje tri osobe poginule danas u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu.

Mediji navode da je napad bio usmeren na vozilo u zapadnom delu grada Gaze.

Napad se dogodio na strani linije prekida vatre u Gazi koju kontroliše grupa Hamas.

Izraelska vojska navodi da je meta napada poslednjih meseci "bio uključen u napore za obnovu proizvodnje oružja grupe".

Kurir.rs/Agencije

