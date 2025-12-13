Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da su danas stupile na snagu sankcije prema još gotovo 700 brodova iz ruske flote u senci, koja prevozi naftu i druge derivate.

Kako je Zelenski naveo na svom Telegram kanalu, Rusija koristi ove brodove kako bi finansirala i prolongirala rat.

"Ovo je značajan deo ruske flote koja prevozi naftu i druge derivate i obezbeđuje novac za rat. Reč je o najvećem paketu sankcija protiv tankera i drugih brodova koji služe agresiji", naveo je Zelenski.

Kako je dodao, sankcionisani brodovi su plovili pod zastavama više od 50 zemalja, a najčešće Gambije, Sijera Leonea, Paname i Kameruna.

Ukrajina će ovim zemljama pružiti sve relevantne informacije i raditi sa njima kako bi se obustavilo izdavanje licenci, prenela je agencija Ukrinform.

Kurir,rs/Ukrinform

