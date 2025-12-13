Slušaj vest

Dva pripadnika američke vojske i jedan civilni prevodilac ubijeni su danas u napadu Islamske države u Siriji, kod Palmire, gde su obavljali antiterorističke operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Vašingronu.

Tri vojnika su ranjena, rekao je portparol Pentagona Šon Parnel.

Ministar odbrane Pit Hegset je rekao da su napadača ubile "partnerske snage" - Sirije.

Arapski mediji prenose da su napad izvele snage Islamske države i da ranjenih ima i među sirijskim vojnicima koji su bili u patroli s američkim, prenose mediji.

Nevladina Sirijska opservatorija za ljudska prava čije je sedište u Velikoj Britniji, objavila je da je napadač bio pripadnik sirijskih snaga bezbednosti.

Stotine američkih vojnika su u istočnoj Siriji u međunarodnoj koaliciji za suzbijanje delovanja ekstremističke grupe Islamska država koja je pre tačno deset godina nakratko zauzela Palmiru, poprište današnjeg napada.

Američki vojnici u Siriji su i ranije bili meta napada.