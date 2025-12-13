Slušaj vest

Oko 10.000 stranih plaćenika izgubilo je život boreći se na strani kijevskog režima u zoni Specijalne vojne operacije, izjavio je za TASS bivši pripadnik Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Vasilij Prozorov.

"Teško je reći koliko ih je ukupno poginulih u Ukrajini, pre svega, zato što je ta informacija poverljiva u Ukrajini, a pored toga, oni imaju veliki broj različitih jedinica.

U Ukrajini nema čak ni samo jedne strane legije. Postoji strana legija ukrajinske vojne obaveštajne službe, strana legija kopnenih snaga, i one su raspoređeni po raznim jedinicama, raznim mehanizovanim brigadama, nekim desantno-jurišnim formacijama. Ima ih mnogo, ali smatram da se ukupan broj može proceniti na oko 10.000", istakao je Prozorov.

Prema njegovim rečima, među stranim plaćenicima koji su poginuli na frontu boreći se za interese Ukrajine najviše ima Poljaka i Gruzina.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Znam da su veoma velike gubitke pretrpeli, naravno, Poljaci, kao i Gruzini, jer ih je jednostavno procentualno bilo veoma mnogo. Takođe i Kanađani i Amerikanci. Ali sada, naravno, na prve borbene linije izlaze Kolumbijci", naveo je on.

Ranije je Prozorov za TASS izjavio da se rast broja plaćenika iz Latinske Amerike objašnjava činjenicom da mnogi od njih žele da steknu borbeno iskustvo za dalji rad u interesu narko-kartela, ali i zbog finansijske koristi, s obzirom na to ih Oružane snage Ukrajine plaćaju oko 3.000 dolara mesečno.

Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije iz marta 2024. godine, u Ukrajinu je ukupno došlo 13.387 stranih plaćenika, od kojih je u tom trenutku neutralisano 5.962. Najviše ih je bilo iz Poljske - od 2.960 vojnika izbačeno je iz stroja njih 1.497.