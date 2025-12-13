Slušaj vest

Hrvatska je zabeležila izolovani slučaj gube, hronične zarazne bolesti poznate još iz biblijskih vremena. Reč je o stranom radniku, a nadležni uveravaju da je situacija pod kontrolom i da nema razloga za paniku. Poslednji slučaj gube u Hrvatskoj zabeležen je 1993. godine.

Guba, poznata i kao lepra, hronična je zarazna bolest koju izaziva bakterija Mycobacterium leprae. Najčešće pogađa kožu i periferne nerve, a nelečena može dovesti do trajnog oštećenja i invaliditeta. Iako je vekovima bila sinonim za stigmu i izolaciju, danas se guba uspešno leči kombinacijom antibiotika i predstavlja izlečivu bolest. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), većina obolelih, uz pravovremeno lečenje, može voditi normalan život bez rizika za okolinu.

Situacija pod kontrolom

Pacijent sa simptomima gube javio se splitskim epidemiolozima pre oko deset dana. Slučaj je potvrdio i rukovodilac Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, Bernard Kaić.

"O tome se nije pričalo i pisalo, zato što je otkriven. Čovek se leči, njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, postekspozicijsku, oni čak nisu ni zaraženi. Daje se profilaksa i prate se, i stvar je pod kontrolom", izjavio je Kaić.

Iz Ministarstva zdravlja pojasnili su da je reč o stranom radniku iz Nepala koji već dve godine sa porodicom živi u Hrvatskoj. Splitski epidemiolozi nisu želeli da daju nikakve izjave.

Foto: Shutterstock

Lečenje traje dugo

Guba je hronična zarazna bolest koju izaziva bakterija. Prenosi se uglavnom kapljičnim putem, kašljanjem ili kihanjem, a za zarazu je potreban dugotrajan kontakt sa obolelom osobom.

Epidemiolog Kaić objašnjava da se guba "manifestuje kožnim promenama i oštećenjem nerava, tako da ljudi gube osećaj i osećaju slabost. Ali slično kao i tuberkuloza, koja je takođe hronična bolest, može se izlečiti, lečenje traje dugo, 6 do 12 meseci sa više vrsta lekova, ali je izlečivo. Nije to neki veliki bauk".

Guba se pojavila i u Rumuniji

U Rumuniji je potvrđen prvi slučaj lepre, poznate i kao guba, nakon više od četrdeset godina, dok su još tri osobe pod sumnjom na zarazu. Vest je potvrdio rumunski ministar zdravlja Alexandru Rogobete, navodeći da je reč o četiri žene azijskog porekla, zaposlenih kao maserke u spa centru u gradu Cluj-Napoca.

Hitne mere su odmah uvedene. Nakon što su kod žena primetjene sumnjive kožne promene, sprovedena su klinička i mikrobiološka testiranja. Kod jedne je potvrđena prisutnost bakterije Mycobacterium leprae, izazivača bolesti, dok se nalazi za ostale tri još čekaju. Zdravstvene vlasti odmah su reagovale zatvaranjem spa centra, sprovedene su potpune dezinfekcije prostora i pokrenuto testiranje svih zaposlenih, uz širu epidemiološku istragu.

Pacijentkinja sa potvrđenom dijagnozom započela je lečenje prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije (WHO), što brzo smanjuje rizik od prenosa zaraze.

Foto: Printscreen YouTube

Iz rumunskog Ministarstva zdravlja poručuju da je guba slabo zarazna i da je za prenos potreban dugotrajan i blizak kontakt sa zaraženom osobom. Naglašavaju da prenos kratkim kontaktom ili boravkom u zajedničkim prostorijama nije moguć.

Poslednji slučaj gube u Rumuniji zabeležen je 1981. godine. Vlasti su najavile da će nastaviti sa kontinuiranim nadzorom situacije i redovno obaveštavati javnost o razvoju događaja.

Uvođenje pregleda za strane radnike

U Hrvatskoj se čeka na regulaciju koju je pokrenuo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a koja bi stranim radnicima uslovila rad donošenjem dokaza o vakcinaciji.

Kaić pojašnjava da je reč o osnovnim vakcinama važnim za kolektivni imunitet, kako bi se sprečilo širenje bolesti. Postupak donošenja te odluke je u toku.

Dodaje da se ne radi samo o vakcinaciji, već i o uvođenju pregleda na neke bolesti kojih kod nas nema, sve s ciljem da se one otkriju na vreme i zaustavi njihovo širenje.