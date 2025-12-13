OLUJA "EMILIJA" POGODILA KANARSKA OSTRVA: Upozorenja izdata u šest oblasti Španije (FOTO)
Oluja "Emilija" pogodila je Kanarska ostrva i jugoistočne oblasti Iberijskog poluostrva, a zabeležene su obilne kišne padavine i udari vetra do skoro 150 kilometara na sat, prenose danas lokalni mediji.
Proteklih sati zabeleženi su brojni incidenti na nekoliko ostrva ovog arhipelaga, kao što su nestanci struje, poplavljeni podrumi kuća, oborena stabla i saobraćajne nezgode, prenosi sajt 20 minutos.
Kako je navela španska meteorološka agencija Aemet, oluja će se u ovim oblastima nastaviti do ponedeljka.
Upozorenja su izdata u šest oblasti: Andaluziji, Asturiji, Kantabriji, Galiciji, Baskiji i na Kanarskim ostrvima, kao i u gradovima Seuta i Melilja.
Na svim ostrvima Kanarskog arhipelaga izdat je narandžasti meteoalarm, dok se sneg očekuje u najvišim delovima Tenerifa, Gran Kanarije i La Palme, kao i duž obala Kadiza i Seute.
Očekuju se obilne kišne padavine, a za 12 sati moglo bi da padne do 100 litara kiše po kvadratnom metru, upozorili su meteorolozi.
Kurir.rs/Agencije