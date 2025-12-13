Slušaj vest

Oluja "Emilija" pogodila je Kanarska ostrva i jugoistočne oblasti Iberijskog poluostrva, a zabeležene su obilne kišne padavine i udari vetra do skoro 150 kilometara na sat, prenose danas lokalni mediji.

1/10 Vidi galeriju Kanarska ostrva Foto: RAMON DE LA ROCHA/EFE

Proteklih sati zabeleženi su brojni incidenti na nekoliko ostrva ovog arhipelaga, kao što su nestanci struje, poplavljeni podrumi kuća, oborena stabla i saobraćajne nezgode, prenosi sajt 20 minutos.

Kako je navela španska meteorološka agencija Aemet, oluja će se u ovim oblastima nastaviti do ponedeljka.

Upozorenja su izdata u šest oblasti: Andaluziji, Asturiji, Kantabriji, Galiciji, Baskiji i na Kanarskim ostrvima, kao i u gradovima Seuta i Melilja.

Na svim ostrvima Kanarskog arhipelaga izdat je narandžasti meteoalarm, dok se sneg očekuje u najvišim delovima Tenerifa, Gran Kanarije i La Palme, kao i duž obala Kadiza i Seute.

Očekuju se obilne kišne padavine, a za 12 sati moglo bi da padne do 100 litara kiše po kvadratnom metru, upozorili su meteorolozi.