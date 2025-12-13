Slušaj vest

Estonija je započela postavljanje prvih betonskih bunkera duž svoje jugoistočne granice s Rusijom, čime počinje ključna faza izgradnje Baltičke odbrambene linije.

Iako projekat kasni, cilj je da do kraja ove godine bude postavljeno 28 od ukupno 600 planiranih bunkera, potvrdili su estonski zvaničnici, prenosi Defense News.

Početni konkurs za svih 600 bunkera nije uspeo jer su ponude građevinskih firmi premašivale zakonske limite.

Bunkeri, svaki površine oko 35 kvadratnih metara, dizajnirani su da izdrže udare granata kalibra 152 mm. Oni su samo jedan element slojevitog odbrambenog sistema čiji je cilj da zaustavi potencijalnu rusku invaziju.

Ostale prepreke, poput bodljikave žice i protivtenkovskih ježeva, poznatih kao "zmajevi zubi", već su isporučene i uskladištene i čekaju postavljanje po potrebi.

Iz Estonskog centra za odbrambena ulaganja u petak su poručili da su bunkeri "trenutno u fazi postavljanja, ali još nisu potpuno spremni".

Inače, ovaj projekat dodatno otežavaju logistički izazovi jer se sve odvija po zakonima, što zahteva brojne dozvole - od Estonskih oružanih snaga i Granične policije do lokalnih opština i privatnih vlasnika zemljišta.