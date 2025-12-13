Slušaj vest

Hiljade Mađara učestvovalo je u protestnoj šetnji do kancelarije premijera Viktora Orbana u subotu, predvođenoj liderom opozicije Peterom Mađarom, koji je pozvao premijera da podnese ostavku zbog skandala sa zlostavljanjem u centru za maloletnički pritvor.

Demonstranti su šetali ulicama Budimpešte iza transparenata na kojima je pisalo „Zaštitimo decu!“, noseći plišane igračke i baklje u znak solidarnosti sa žrtvama fizičkog zlostavljanja u slučaju koji datira od pre nekoliko godina. Tužilaštvo je u sredu saopštilo da je do sada sedam osoba privedeno u državnom centru za maloletnike u Budimpešti.

Meseci istrage

Orban, koji se suočava sa onim što bi mogao biti najteži izazov za njegovu 15-godišnju vladavinu na izborima verovatno u aprilu, osudio je zloupotrebu u intervjuu za list Mandiner, nazvavši je neprihvatljivom i kriminalnom.

„Svakog dana se dešava sve više i više odvratnih stvari, stvari za koje nikada nisam mislila da su moguće u ovoj zemlji“, rekla je Judit Voroš, jedna od demonstranata koja je prošetala do Orbanovih kancelarija na Zamkovom brdu u Budimpešti. Ranije ove nedelje, vlada je stavila pet mađarskih centara za pritvor maloletnika pod direktan policijski nadzor dok tužioci istražuju slučaj.

1/14 Vidi galeriju Mađarska protesti Foto: Robert Hegedus/MTI

Tužioci već mesecima istražuju bivšeg direktora centra zbog sumnje da je vodio lanac prostitucije, prao novac i trgovinu ljudima. Video koji je ove nedelje objavio opozicioni aktivista i bivši poslanik Peter Juhas naveo je vršioca dužnosti direktora centra da podnese ostavku.