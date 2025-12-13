PROTESTI U MAĐARSKOJ: Hiljade ljudi na ulicama zbog slučaja zlostavljanja maloletnika u popravnom domu! Traže Orbanovu ostavku (UZNEMIRUJUĆI VIDEO, FOTO)
Hiljade Mađara učestvovalo je u protestnoj šetnji do kancelarije premijera Viktora Orbana u subotu, predvođenoj liderom opozicije Peterom Mađarom, koji je pozvao premijera da podnese ostavku zbog skandala sa zlostavljanjem u centru za maloletnički pritvor.
Demonstranti su šetali ulicama Budimpešte iza transparenata na kojima je pisalo „Zaštitimo decu!“, noseći plišane igračke i baklje u znak solidarnosti sa žrtvama fizičkog zlostavljanja u slučaju koji datira od pre nekoliko godina. Tužilaštvo je u sredu saopštilo da je do sada sedam osoba privedeno u državnom centru za maloletnike u Budimpešti.
Meseci istrage
Orban, koji se suočava sa onim što bi mogao biti najteži izazov za njegovu 15-godišnju vladavinu na izborima verovatno u aprilu, osudio je zloupotrebu u intervjuu za list Mandiner, nazvavši je neprihvatljivom i kriminalnom.
„Svakog dana se dešava sve više i više odvratnih stvari, stvari za koje nikada nisam mislila da su moguće u ovoj zemlji“, rekla je Judit Voroš, jedna od demonstranata koja je prošetala do Orbanovih kancelarija na Zamkovom brdu u Budimpešti. Ranije ove nedelje, vlada je stavila pet mađarskih centara za pritvor maloletnika pod direktan policijski nadzor dok tužioci istražuju slučaj.
Tužioci već mesecima istražuju bivšeg direktora centra zbog sumnje da je vodio lanac prostitucije, prao novac i trgovinu ljudima. Video koji je ove nedelje objavio opozicioni aktivista i bivši poslanik Peter Juhas naveo je vršioca dužnosti direktora centra da podnese ostavku.
Kurir.rs/Agencije