Slušaj vest

Univerzitet Braun je u subotu saopštio da je prijavljena pucnjava u blizini kampusa Univerziteta Braun u Roud Ajlendu.

Univerzitetsko upozorenje je zbog pucnjave naložilo studentima da zaključaju vrata, utišaju telefone i ostanu skriveni do daljeg

"Trenutno je jako prisustvo policije i vatrenih snaga Providensa u ulici Houp blizu Univerziteta Braun“, saopštila je policijska uprava Providensa na društvenim mrežama i dodaje se:

"Zapamtite: BEŽITE, ako ste tamo, evakuišite se nasigurno ako možete; SAKRIJTE SE, ako evakuacija nije moguća, sklonite se; BORITE SE, kao krajnje sredstvo, poduzmite mere za sopstvenu zaštitu. Ostanite s nama za dalje sigurnosne informacije“, navodi se u saopštenju.