Više ljudi je upucano u blizini Univerziteta Braun u Providensu, u saveznoj državi Roud Ajlend, saopštila je policija Providensa.

Policija nije otkrila tačan broj.

"Višestruko je pucano u oblasti Univerziteta Braun", saopštila je policija.

"Aktivna je istraga. Molimo vas da se sklonite ili izbegavate područje do daljeg", dodaje policija.

Dve osobe su ubijene, a osam je kritično posle pucnjave u blizini Univerziteta Braun u Providensu, u saveznoj državi Roud Ajlend, rekao je gradonačelnik Providensa Bret Smajli.

Napadač nije u pritvoru, rekao je gradonačelnik.

Izdato upozorenje

"U blizini škole Barus & Holley Engineering nalazi se napadač. Zaključajte vrata, utišajte telefone i ostanite skriveni do daljeg", objavila je ranije škola na svom sajtu.

"Zapamtite: Bežite, ako ste tamo, evakuišite se sigurno ako možete; Sakrijte se, ako evakuacija nije moguća, sklonite se; Borite se, kao krajnje sredstvo, preduzmite mere za vlastitu zaštitu. Ostanite s nama za daljne sigurnosne informacije", stoji u obaveštenju.

Pojavila se informacija o 20 žrtava, a neki američki mediji javljaju da je napadač priveden.

Portparol FBI-ja je rekao da je agencija upoznata sa dešavanjima na Univerzitetu Braun, da je rasporedila resurse i da je spremna da pomogne, prenosi NBC News.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je obavešten o situaciji u Braunu i da je FBI na licu mesta.

Tramp je u svojoj prvoj objavi rekao da je osumnjičen priveden.

"Obavešten sam o pucnjavi koja se dogodila na Univerzitetu Braun u Roud Ajlendu. FBI je na licu mesta. Osumnjičeni je priveden. Bog blagoslovio žrtve i porodice žrtava!", poručio je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.

Međutim, ubrzo se ispravio i dodao: "Osumnjičeni NIJE u pritvoru", stoji u njegovoj najnovijoj objavi.