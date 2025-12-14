Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da će se uskoro sastati u Berlinu sa predstavnicima američkog predsednika Donalda Trampa i evropskim partnerima Kijeva kako bi razgovarali o "političkom dogovoru" za okončanje rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da će saslušati poslednji izveštaj rukovodioca ukrajinske pregovaračke delegacije i sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost, Rustema Umerova, kao i drugih članova tima o njihovim kontaktima u vezi sa mirovnim procesom, koji su već obavljeni.

- U isto vreme, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrij Hnatov i predstavnici sektora odbrane i bezbednosti nastaviće rad na detaljima bezbednosnih garancija za Ukrajinu - naveo je Zelenski, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne.

Foto: Tolga Akmen/EPA

Takođe se, prema rečima ukrajinskog predsednika, vode pregovori ukrajinskih zvaničnika sa američkim i evropskim partnerima u vezi sa posleratnom obnovom i razvojem Ukrajine.

- Najvažniji susreti biće moji razgovori sa predstavnicima predsednika Trampa, kao i susreti sa našim evropskim partnerima i mnogim liderima u vezi sa temeljem mira, odnosno političkim dogovorom o završetku rata - naglasio je Zelenski.

Ukrajinski predsednik veruje da Ukrajina trenutno ima "značajnu šansu" da završi rat i naglašava da ukrajinske vlasti "rade na tome da mir za Ukrajinu bude dostojanstven".

- Moramo imati garancije, pre svega garancije da Rusija neće ponovo napasti Ukrajinu. Tokom narednih dana bićemo u Berlinu maksimalno aktivni, maksimalno konstruktivni u radu sa svima koji zaista mogu da učine sporazum održivim - rekao je Zelenski.

Foto: TERESA SUAREZ/EPA

On je dodao da će biti i daljih "sastanaka i kontakata" u vezi sa pregovaračkim tokom, naglašavajući da su pozicije Ukrajine u pregovorima "snažne", zahvaljujući tome što ukrajinske snage drže pozicije na frontu, a preduzeća i biznisi nastavljaju sa proizvodnjom oružja.

Mirovnu konferenciju u Berlinu organizuje nemački kancelar Fridrih Merc, a očekuje se da će učestvovati i ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i "mnogi drugi", rekao je portparol nemačke vlade.