Uoči objavljivanja novih dokumenata vezanih za slučaj Džefrija Epstajna, demokrate iz Predstavničkog doma objavile su nove fotografije na kojima se vide Donald Tramp i drugi moćnici sa finansijerom.

Međutim, još važnija informacija došla je iz ankete koja pokazuje da velika većina Amerikanaca, uključujući mnoge republikance, veruje da je Tramp bio upoznat sa navodnim Epstajnovim zločinima, piše CNN .

Nove fotografije iz Epštajnove arhive

Demokrate u Nadzornom odboru Predstavničkog doma objavile su u petak seriju fotografija izvučenih iz Epštajnove arhive. Na njima se, između ostalih, pojavljuju Donald Tramp, Bil Klinton, Stiv Benon i Ričard Brenson. Iako slike privlače pažnju, Epštajnove veze sa ovim ljudima su već bile javno poznate, a same fotografije ne otkrivaju mnogo novih informacija. Važno je napomenuti da niko od njih nije zvanično optužen za zločin u ovom slučaju.

Foto: Printskrin X

Ankete pokazuju duboko nepoverenje

Anketa Rojtersa i Ipsosa pokazala je da samo 18% Amerikanaca smatra da je verovatno da Tramp nije znao za Epštajnove navodne zločine.

S druge strane, čak 60% smatra da je „malo verovatno“ ili „nimalo verovatno“ da nije bio obavešten. To je odnos tri prema jedan u korist verovanja da je Tramp nešto znao.

Čak i među republikancima, nešto više njih veruje da je Tramp verovatno bio svestan (39%) nego što veruje da nije bio (34%). Tramp, ponovo, nije optužen ni za kakvo nezakonito delo u slučaju Epštajn i negirao je bilo kakvu umešanost.

Foto: YouTube/Printscreen

Ovo nije jedina anketa sa takvim rezultatima. Anketa Yahoo News-YouGov sprovedena još u julu postavila je direktnije pitanje: Da li je Tramp učestvovao u zločinima sa Epštajnom? Čak 48% Amerikanaca je odgovorilo potvrdno, dok je samo 24% izrazilo sumnju. Čak ni mnogi republikanci nisu isključili tu mogućnost - samo 55% njih je odmah odbacilo takvu tvrdnju.

Ovi podaci su zapanjujući: tri četvrtine Amerikanaca sklone su verovanju da je predsednik Sjedinjenih Država znao za zločine sa ozloglašenim pedofilom ili čak učestvovao u njima.

Foto: Printskrin X

Zašto javnost sumnja u Trampa?

Javno raspoloženje sugeriše da bi predstojeće objavljivanje dokumenata moglo biti politički štetno za predsednika, čak i ako se ne pojave konkretni dokazi. Bela kuća je nazvala objavljivanje fotografija „demokratskom prevarom“, tvrdeći da imejlovi „apsolutno ništa ne dokazuju, osim da predsednik Tramp nije učinio ništa loše“.

Deo razloga za ovo mišljenje može biti u opštem uverenju među Amerikancima da moćni ljudi imaju tendenciju da čine zločine. Ankete su ranije pokazale da većina birača veruje da je Tramp počinio „teške federalne zločine“.

Foto: Getty Images

Međutim, za razliku od njegovih optužnica ili skandala sa Ukrajinom, ne postoje čvrsti dokazi o Trampovoj umešanosti u slučaj Epštajn. Stoga, sumnje su verovatno zasnovane na samom Trampovom ponašanju. Njegove obmanjujuće izjave o njegovoj prošloj vezi sa Epštajnom i sporo priznavanje saznanja o Gislen Maksvel, koja je regrutovala maloletnu Virdžiniju Đufr iz Mar-a-Laga, svakako su doprineli utisku da nešto krije.

Dodajte tome Epštajnove imejlove, objavljene prošlog meseca, u kojima je on sam sugerisao da je Tramp znao za devojke. „Naravno da je znao za devojke...“, rekao je Epštajn 2019. U drugom imejlu iz 2011. nazvao je Trampa „psom koji nije lajao“.

S obzirom na sve ovo, nije iznenađujuće što mnogi Amerikanci veruju u najgori mogući scenario. Sa manje od nedelju dana do objavljivanja dokumenata od strane Ministarstva pravde, ovo su brojke koje Tramp svakako ne želi da vidi, a one samo povećavaju političku opasnost po njega od afere Epštajn.