Najmanje dva studenta su ubijena, a devetoro ih je ranjeno kada je napadač otvorio vatru tokom časa ponavljanja gradiva za završni ispit na Univerzitetu Braun, privatnom istraživačkom univerzitetu u Providensu, savezna država Rod Ajlend.

Osumnjičeni, koji je opisan kao osoba obučena u tamnu odeću i za koga se procenjuje da je u tridesetim godinama, i dalje je u bekstvu. Stanovnicima je naloženo da ostanu u zatvorenom prostoru, piše CNN.

FBI i policija Providensa traže informacije o osumnjičenom od građana. Više od 400 pripadnika policije iz lokalnih, saveznih i federalnih agencija nalazi se u području u blizini mesta napada. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je obavešten o pucnjavi.

Zvaničnici navode da je napadač otvorio vatru u učionici oko 16 časova po lokalnom vremenu u subotu, u zgradi inženjerskog fakulteta Barus i Holi, na istočnom delu kampusa ovog prestižnog univerziteta, u trenutku kada su se održavali završni ispiti.

Pucnjava na Univerzitetu Braun na Rod Ajlendu u Americi. Dvoje studenata ubijeno, devetoro ranjeno. Napadač u bekstvu.

Povređeni u kritičnom stanju

Iz Bolnice Rod Ajlend saopšteno je da je većina povređenih u "kritičnom, ali stabilnom" stanju, kao i da je bolnica u režimu potpunog zatvaranja dok je osumnjičeni i dalje u bekstvu.

Upozorenje da se ostane na sigurnom mestu i dalje važi za šire područje oko Univerziteta Braun. Identiteti poginulih i ranjenih još nisu objavljeni.

- Ovo je dan za koji smo se nadali da se nikada neće dogoditi našoj zajednici. Duboko je poražavajući za sve nas - izjavila je predsednica Univerziteta Braun, Kristina Pakson.

Opis osumnjičenog

Policija je objavila ograničene informacije o osumnjičenom, uključujući snimak sa nadzornih kamera na kojem se vidi kako napušta zgradu nakon pucnjave. Na snimku se ne vidi njegovo lice niti oružje. Zamenik načelnika policije Providensa, Tim O’Hara, rekao je da je osumnjičeni muškarac obučen u crno i da izgleda kao da je u tridesetim godinama.

- Koristimo sve raspoložive resurse kako bismo pronašli osumnjičenog - rekao je O’Hara.

Svedočanstvo profesora

Zgrada Barus i Holi ima sedam spratova, 117 laboratorija, desetine učionica i tri amfiteatra. Profesorka ekonomije Rejčel Fridberg izjavila je za lokalni radio Ocean State Radio da se pucnjava dogodila tokom časa ponavljanja gradiva koji je vodio njen asistent.

- Rekao je da je napadač ušao kroz vrata, nešto povikao - ne seća se šta - i počeo da puca - rekla je Fridberg.

- Studenti su počeli da beže kako bi se sklonili od napadača, pokušavali su da se spuste niže u amfiteatar, i ljudi su ranjeni - dodala je ona.

Zgrada je evakuisana u subotu popodne, ali policija nije pronašla ni osumnjičenog ni oružje. Zvaničnici su potvrdili da je korišćeno vatreno oružje, ali nisu precizirali koje vrste, piše BBC.

Bezbednosne mere u kampusu

Stanovnicima šireg područja univerziteta naloženo je da ostanu kod kuće i u zatvorenom prostoru ili da se drže dalje od kampusa dok se ne ukine naredba o ostanku u zaklonu. Univerzitet je saopštio da će policija ulaziti u nestambene zgrade kako bi sprovela ljude na sigurna mesta, dok oni u studentskim domovima treba da ostanu u zaklonu.

Atmosfera straha u gradu

Novinarka Boston Globa Stefani Mačado rekla je za BBC da su restorani oko kampusa zaključali vrata, a osoblje i gosti čekaju unutra dok se ne ukinu vanredne mere.

- Svuda su rotaciona svetla - rekla je ona.

Univerzitet je prvobitno saopštio da je osumnjičeni priveden u subotu popodne, ali je tu informaciju ubrzo povukao. Policija je kasnije potvrdila da je jedna osoba kratko zadržana, ali da nije bila umešana u napad.

Mari Kamara (20), studentkinja Univerziteta Braun iz Njujorka, izjavila je za agenciju AP da je izlazila iz biblioteke kada je pucnjava počela i da se sklonila u restoran, gde je provela naredna tri sata.

- Svi su kao i ja šokirani i prestravljeni da se nešto ovako dogodilo - rekla je Kamara.

Univerzitetski ispiti zakazani za subotu su otkazani, saopštio je prorektor Frenk Dojl.

Reakcije zvaničnika

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je pucnjava "strašna stvar".

- Sve što sada možemo jeste da se molimo za žrtve i za one koji su teško povređeni.

Guverner Rod Ajlenda Den Maki rekao je da je glavni grad savezne države doživeo "nezamislivu tragediju" i izrazio saučešće svim pogođenima.

Univerzitet Braun

Univerzitet Braun, jedan od najstarijih univerziteta u SAD i član prestižne Ajvi lige, ima više od 11.000 studenata i nalazi se u Providensu, oko 80 kilometara od Bostona i 290 kilometara od Njujorka.