Slušaj vest

Snažne eksplozije su prijavljene u skladištu nafte u blizini Simferopoljana Krimu, a potom i u hemijskoj fabrici u ruskom gradu Veliki Novgorod, kao i na više energetskih objekata, preneli su mediji kasno 13. decembra.

Meta napada i Volgogradska i Smolenska oblast

Prema medijskim navodima, dronovima su pogođeni i skladište nafte u blizini Urjupinska u Volgogradskoj oblasti, kao i elektrana u Smolensku.

Ruske vlasti su prijavile prisustvo 41 drona iznad teritorije Krima, u trenutku kada su zabeležene eksplozije u blizini Simferopolja, objavio je proukrajinski Telegram kanal Crimean Wind.

Hemijska fabrika Akron u Velikom Novgorodu takođe je pogođena u napadu dronovima, a sa lokacije se uzdizao dim, naveo je Telegram kanal Exilenova+.

Detalji napada za sada ne mogu biti nezavisno potvrđeni, a ukrajinska vojska se još uvek nije oglasila povodom ovih navoda.

Ukrajinski udari na rusku infrastrukturu

Ukrajina redovno izvodi napade na rusku vojnu infrastrukturu s ciljem da oslabi borbenu moć Moskve, dok Rusija nastavlja rat protiv Ukrajine.

Prihodi od ruskog energetskog sektora direktno finansiraju rat, zbog čega Kijev energetske objekte smatra legitimnim vojnim ciljevima. Rojters je 9. decembra preneo da je ruska rafinerija nafte u Sizranju obustavila rad 5. decembra nakon što je oštećena u ukrajinskom napadu dronovima.

Ukrajina je potvrdila taj udar, navodeći da je operacija sprovedena kako bi se "smanjio vojni i ekonomski potencijal ruskog agresora".

Napad na jednu od najvećih rafinerija

U međuvremenu, rafinerija Slavnjeft-Janos u Jaroslavu, jedna od pet najvećih u Rusiji, pogođena je u napadu dronovima tokom noći 12. decembra, što je kasnije istog dana potvrdio Generalštab Ukrajine.