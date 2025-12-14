Sokurov je kritikovao I sve strožu cenzuru u zemlji

Jedan od najcenjenijih ruskih filmskih reditelja,Aleksandar Sokurov, oštro je kritikovao savremenu Rusijutokom svog prvog pojavljivanja pred Predsedničkim većem za civilno društvo i ljudska prava od 2021. godine, izvestio je u sredu ruski nezavisni medij Agentstvo.

U komentarima iznesenim pred Vladimirom Putinom, koji je sednici tog pažljivo biranog savetodavnog tela prisustvovao putem video-veze, Sokurov je ozloglašeni ruski zakon o "stranim agentima" nazvao "ponižavajućim" i rekao je da on sprečava ljude da se "razvijaju i nastave da postoje".

- Svake nedelje sa zabrinutošću pratimo ko je proglašen stranim agentom i kako se te zastrašujuće definicije primenjuju. Jednostavno nekoga imenuju, iznesu razne optužbe protiv te osobe i time je sve gotovo. Nije jasno šta se posle s tim ljudima uopšte radi - rekao je Sokurov.

Kritika cenzure



Sokurov je takođe kritikovao sve strožu cenzuru u zemlji, istakavši da Rusija još uvek "ne zna kako da vodi političke rasprave s mladima, sa starijim srednjoškolcima, sa studentima. Zemlja se boji tih rasprava". Dodao je i da je čak i njegov najnoviji film zabranjen u Rusiji.

- Koji je razlog zabrane mog filma? Nisam dobio nikakvo objašnjenje. U sovjetsko doba barem su mi uvek objašnjavali zašto se moj film ne može prikazivati u Sovjetskom Savezu. Tako su objašnjavali i Tarkovskom zašto se njegovi filmovi ne prikazuju. Uopšteno, izostanak procedure za političke rasprave, izostanak procedure za otvorenu, smirenu i nehisteričnu raspravu o procesima koji se odvijaju u zemlji, zadao je vrlo ozbiljan udarac sudbinama mnogih ljudi - izjavio je Sokurov.

Putinov odgovor



Putin je u odgovoru ponovio niz stavova koje je već izneo tokom sastanka, ali se osvrnuo i na Sokurovljevu kritiku zakona o "stranim agentima", naglasivši da je on nužan za borbu protiv stranog uticaja i da je u suštini direktna kopija odgovarajućeg američkog zakona. Takođe je obećao da će proveriti ko je zabranio prikazivanje Sokurovljevljevog najnovijeg filma.

Poznat po meditativnim filmovima koji se često bave ključnim razdobljima ruske istorije, Sokurov je jedan od najpoznatijih živih ruskih reditelja. Najširoj publici poznat je po filmu snimljenom u jednom kadru Ruska arka iz 2002. godine, kao i po filmu Faust iz 2011., koji je osvojio Zlatnog lava na Filmskom festivalu u Veneciji.

Njegov film iz 2022. godine, Bajka, u kojem se Staljin, Čerčil, Musolini i Hitler susreću u čistilištu, odbijen je za distribuciju u Rusiji.

Predsedničko veće za civilno društvo i ljudska prava savetodavno je telo osnovano kako bi Vladimiru Putinu davalo preporuke o pitanjima ljudskih prava u Rusiji.

Ima oko 47 članova, koje lično imenuje predsednik, a poslednjih godina postalo je sve poslušnije, pri čemu su gotovo svi članovi koji su kritikovali Kremlj bili smenjeni.