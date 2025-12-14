Slušaj vest

Na čuvenoj plaži Bondi u Sidneju došlo je do pucnjave. Otvorena je vatra iz oružja što je izazvalo paniku među kupačima, zbog čega je na stotine ljudi u strahu npočelo da beži sa plaže.

Pucnjava se dogodila tokom obeležavanja jevrejskog praznika Hanuke.

Dvojica naoružanih muškaraca snimljena kamerom

Prema navodima očevidaca, pucnji su se čuli oko 18:50 časova u nedelju uveče. Snimci koje su zabeležili meštani prikazuju dvojicu muškaraca obučenih u crno kako pucaju iz, kako se čini, pušaka.

Pucali sa pešačkog mosta

Na snimcima se vidi da su muškarci pucali sa vrha pešačkog mosta, koji se nalazi iza surf kluba na plaži Bondi. Za sada nije poznato da li su osobe na snimku pripadnici policije ili neka druga služba.

Policija reagovala

Policija savezne države Novi Južni Vels (NSW) apelovala je na građane da se drže podalje od tog područja dok traje policijska intervencija i istraga o incidentu.

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenima, niti o okolnostima pod kojima je do pucnjave došlo. Policija nastavlja da obezbeđuje područje i prikuplja informacije o događaju.