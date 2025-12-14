Slušaj vest

U pucnjavi tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke na plaži Bondi u Sidnejuubijeno je najmanje 10 ljudi, a 60 ih je ranjeno, dok je oko 2.000 ljudi pobeglo sa plaže.

1/21 Vidi galeriju Pucnjava na plaži Bondi u Sidneju u Australiji. Ima mrtvih i ranjenih. Pucnjava se dogodila tokom obeležavanja jevrejskog praznika Hanuke. Foto: screenshot X

Nastao haos među okupljenima

Naoružani napadači otvorili su vatru jutros tokom obeležavanja Hanuke na plaži Bondi, što je izazvalo scene panike dok su posetioci bežali sa mesta događaja. Prema navodima lokalnih medija, napadači su pobegli, a vlasti su pokrenule opsežnu potragu.

Prema snimcima sa društvenih mreža, napadači su uhapšeni ili neutralisani, što zvanično još nije potvrđeno.

Veliki skup jevrejske zajednice

Televizija Sky News javila je da se na događaju okupilo oko 2.000 pripadnika jevrejske zajednice, a proslava je održavana u večernjim satima po lokalnom vremenu.

U trenutku kada se jedan od lidera zajednice obraćao okupljenima, nastao je haos i ljudi su počeli da beže. Kasnije je potvrđeno da je paniku izazvala pucnjava.

Očekivano obraćanje političarke

Liderka opozicije Keli Sloan bila je najavljena kao govornica na događaju, ali do njenog obraćanja nije došlo zbog incidenta.

Jedna pripadnica jevrejske zajednice u Australiji, koja je bila na putu ka proslavi, podelila je svoje iskustvo.

- Nastala je masovna panika. Ovo je događaj koji organizuje Čabad, uglavnom namenjen roditeljima sa malom decom. Koliko sam razumela, zavladao je veliki strah. Sve su nas potisnuli dalje uz plažu radi bezbednosti. Australijanci nisu navikli na ovakve događaje, pa sada pokušavam da umirim prijateljicu koja je bila u blizini, ali nije povređena.

Istraga je u toku

Situacija se i dalje razvija, a sve više izveštaja govori o poginulima i ranjenima.